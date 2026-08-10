Τραμπ κατά Ιράν: Δεν θα αποκτήσει πυρηνικά – Ζητά αποζημιώσεις για τους Αμερικανούς που έχει σκοτώσει και τραυματίσει

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Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και απαιτώντας από την Ισλαμική Δημοκρατία να καταβάλει αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί εξαιτίας των ενεργειών της.

Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η δική του απαίτηση αποτελεί απάντηση σε εκπροσώπους του Ιράν, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, ζητούν αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη η χώρα τους κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σύγκρουσης των τελευταίων πέντε μηνών.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο αίτημα της Τεχεράνης δεν είχε τεθεί σε καμία από τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις ή συναντήσεις των δύο πλευρών.

«Βλέπω ότι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ζητούν αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σύγκρουσης των τελευταίων πέντε μηνών», έγραψε.

Μάλιστα, συνέδεσε ευθέως τη σύγκρουση με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα ότι «ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ».

«Ενδιαφέρουσα ιδέα – Τώρα απαιτώ κι εγώ αποζημιώσεις»

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσα ιδέα» το ιρανικό αίτημα και δήλωσε ότι πλέον απαιτεί και ο ίδιος αποζημιώσεις από το Ιράν για ανθρώπους που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά από ενέργειες που αποδίδει στην Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικότερα σε θύματα από εκρηκτικούς μηχανισμούς τοποθετημένους σε δρόμους, καθώς και σε ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε πολεμικές συγκρούσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στον Κασέμ Σουλεϊμανί, τον Ιρανό στρατηγό και πρώην διοικητή της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Τραμπ έκανε επίσης αναφορά στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν στο USS Cole, καθώς και σε «χιλιάδες άλλους» που, όπως έγραψε, έχασαν τη ζωή τους σε μάχες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι αποζημιώσεις θα πρέπει να δοθούν στις οικογένειες των «εκατοντάδων χιλιάδων αθώων διαδηλωτών» που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει σκοτώσει το Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη σε 52.000 νεκρούς κατά τους τελευταίους πέντε μήνες, χωρίς στην ανάρτησή του να διευκρινίζει περαιτέρω σε ποιους ακριβώς αναφέρεται.

Εντολή να τεθεί το θέμα σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις

Ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα μόνο ως δημόσια αντιπαράθεση με την Τεχεράνη, αλλά θέλει να το εντάξει επισήμως στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο πλευρών.

Όπως ανακοίνωσε, έχει ήδη δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να θέσουν «σταθερά» το ζήτημα των αποζημιώσεων σε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση με το Ιράν.

«Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να το θέσουν σταθερά σε οποιεσδήποτε και σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις», ανέφερε.

«Το Ιράν να θεωρηθεί υπεύθυνο για Λίβανο, Συρία, Υεμένη και Γάζα»

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση, διευρύνοντας σημαντικά την απαίτησή του και συνδέοντάς την με τον ρόλο του Ιράν σε σειρά συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

«Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, το Ιράν θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνο για τις ζημιές και τους θανάτους που προκλήθηκαν στους λαούς του Λιβάνου, της Συρίας, της Υεμένης και της Γάζας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Με τις δύο αναρτήσεις του, ο Τραμπ θέτει έτσι στο ίδιο πλαίσιο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις αμερικανικές κατηγορίες για τη δράση της Τεχεράνης και των συμμάχων της στην περιοχή και το ζήτημα των αποζημιώσεων, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις θα αποτελέσουν μέρος των μελλοντικών διαπραγματεύσεων των δύο χωρών.