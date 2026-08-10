Γιαννάκος για τον τραυματισμό τουρίστρια στη Σκιάθο: «Θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για μία φωτογραφία»

«Η απερισκεψία των επισκεπτών της Σκιάθου δεν έχει προηγούμενο. Θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για μία φωτογραφία» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφορικά με την περίπτωση μίας Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα αεροσκάφους κατά την απογείωσή του.

«Διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να βγάλουν φωτογραφίες να τους απωθεί η πίεση των αεροπλάνων. Δεν υπολογίζουν τον κίνδυνο, τις πινακίδες που είναι παντού και προειδοποιούν για τον κίνδυνο με τα αεροπλάνα που πετούν χαμηλά» τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Και προσθέτει: «Δυο Ιταλίδες τουρίστριες σήμερα τραυματίστηκαν από την βίαιη απώθηση που υπέστησαν αφού παραβίασαν τις προειδοποιητικές πινακίδες και πλησιάζοντας το αεροπλάνο. Μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αγχίαλο και από εκεί στο νοσοκομείο Βόλου.

Έγιναν εργαστηριακές εξετάσεις η μία Ιταλίδα Γυναίκα δεν φαίνεται να έχει υποστεί τραυματισμό και η δεύτερη 52χρονη υπέστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και δύο κατάγματα κρανίου.

Είναι σε άριστη επικοινωνία. Αυτή την ώρα οι δύο Ιταλίδες μεταφέρονται για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας».

«Προσπάθησαν να πείσουν ότι οι τραυματισμοί τους προήλθαν από τροχαίο» καταλήγει οπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.