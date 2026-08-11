Λιβύη: Επίθεση με drone σε μεγάλη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Ζαουίγια

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στο διυλιστήριο της Ζαουίγια, δυτικά της Τρίπολης στη Λιβύη, μετά από επίθεση με drone από άγνωστους δράστες, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της δεξαμενής και τον κίνδυνο πλήρους διακοπής λειτουργίας του διυλιστηρίου. Πρόκειται για την τρίτη επίθεση σε κρίσιμες υποδομές στην περιοχή της Ζαουίγια τις τελευταίες ημέρες, χωρίς καμία ομάδα να έχει αναλάβει την ευθύνη.

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Λιβύη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά μεγάλης έκτασης ξέσπασε τη Δευτέρα σε δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στη Ζαουίγια, δυτικά της Τρίπολης, στη Λιβύη, μετά από επίθεση με drone.
  • Η δεξαμενή περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης και αποτελούσε τμήμα του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας, το οποίο έχει δυναμικότητα διύλισης περίπου 120.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.
  • Η Εθνική Επιτροπή Διύλισης της Λιβύης αναφέρει ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει εντελώς τις εργασίες στο διυλιστήριο της Ζαουίγια εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά μεγάλης έκτασης ξέσπασε τη Δευτέρα σε δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στη Ζαουίγια, δυτικά της Τρίπολης, στη Λιβύη, μετά από επίθεση με drone, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Η επίθεση αποδίδεται σε άγνωστους δράστες, ενώ η δεξαμενή τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέρρευσε.

Σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC), η δεξαμενή περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης και αποτελούσε τμήμα του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας.

Από το πλήγμα προκλήθηκε ισχυρή πυρκαγιά, η οποία οδήγησε τελικά στην πλήρη κατάρρευση της δεξαμενής. Το διυλιστήριο της Ζαουίγια διαθέτει δυναμικότητα διύλισης περίπου 120.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει εργασίες ψύξης στις γειτονικές δεξαμενές, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν από την επίθεση και την πυρκαγιά υπάρχουν θύματα.

Σε ανακοίνωσή της, η Εθνική Επιτροπή Διύλισης της Λιβύης αναφέρει ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει εντελώς τις εργασίες στο διυλιστήριο της Ζαουίγια εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

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