Λιβύη: Επίθεση με drone σε μεγάλη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Ζαουίγια

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Πυρκαγιά μεγάλης έκτασης ξέσπασε τη Δευτέρα σε δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στη Ζαουίγια, δυτικά της Τρίπολης, στη Λιβύη, μετά από επίθεση με drone, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Η επίθεση αποδίδεται σε άγνωστους δράστες, ενώ η δεξαμενή τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέρρευσε.

Σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC), η δεξαμενή περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης και αποτελούσε τμήμα του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας.

NEW: The NOC owned Zawiya refinery in Libya has been attacked once again by kamikaze drones by an undetermined militant group in the region causing a major fire. This marks the third drone attack on the plant and critical infrastructure in Zawiya in recent days, with no group… pic.twitter.com/j2f49We3hL — OSINT News (@OSINTNewsqrb) August 10, 2026

Από το πλήγμα προκλήθηκε ισχυρή πυρκαγιά, η οποία οδήγησε τελικά στην πλήρη κατάρρευση της δεξαμενής. Το διυλιστήριο της Ζαουίγια διαθέτει δυναμικότητα διύλισης περίπου 120.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει εργασίες ψύξης στις γειτονικές δεξαμενές, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν από την επίθεση και την πυρκαγιά υπάρχουν θύματα.

Σε ανακοίνωσή της, η Εθνική Επιτροπή Διύλισης της Λιβύης αναφέρει ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει εντελώς τις εργασίες στο διυλιστήριο της Ζαουίγια εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.