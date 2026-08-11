Καρδίτσα: Ποινή φυλάκισης 8 ετών στον 17χρονο για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

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Κεκλεισμένων των θυρών έγινε η δίκη των δύο ανήλικων, που κατηγορούνται για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, τον περασμένο Μάρτιο, στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 ετών στον 17χρονο, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Παράλληλα το δικαστήριο, έπειτα από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Το βίντεο ντοκουμέντο από τη διαφυγή των δραστών

Η δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που είχε μεταδώσει το Mega, καταγράφεται η στιγμή που οι δύο ανήλικοι, φερόμενοι ως δράστες της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή, εγκαταλείπουν τρέχοντας το σημείο του εγκλήματος.

Στο βίντεο, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, διακρίνονται οι δύο ανήλικοι να εγκαταλείπουν τον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει, ο τραγουδιστής φέρεται να τους είχε ζητήσει να του προμηθεύσουν κοκαΐνη. Όταν συναντήθηκαν, προκλήθηκε έντονη λογομαχία, καθώς τους ενημέρωσε πως δεν διέθετε χρήματα για να τους πληρώσει.

Η κατάσταση ξέφυγε, με τους δύο ανήλικους να του επιτίθενται με μαχαίρι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Στη συνέχεια διέφυγαν, ενώ στο βίντεο διακρίνεται ο ένας να πετά το μαχαίρι, προσπαθώντας να εξαφανίσει το αποδεικτικό στοιχείο.