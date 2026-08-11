Καρδίτσα: Ποινή φυλάκισης 8 ετών στον 17χρονο για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στην Καρδίτσα επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 ετών στον 17χρονο που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου τον περασμένο Μάρτιο, ενώ αθώωσε τον 16χρονο συγκατηγορούμενο για συνέργεια. Η δίκη των δύο ανηλίκων έγινε κεκλεισμένων των θυρών, και η δολοφονία, που προέκυψε μετά από λογομαχία για προμήθεια ναρκωτικών, είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με βίντεο ντοκουμέντο να παίζει καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των δραστών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 ετών στον 17χρονο για την ανθρωποκτονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου.
  • Το δικαστήριο έκρινε αθώο τον 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως.
  • Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη διαφυγή των δραστών, ενώ η δολοφονία φέρεται να προκλήθηκε έπειτα από λογομαχία για κοκαΐνη και χρήματα, με τους ανήλικους να επιτίθενται με μαχαίρι.

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Κεκλεισμένων των θυρών έγινε η δίκη των δύο ανήλικων, που κατηγορούνται για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, τον περασμένο Μάρτιο, στην Καρδίτσα.

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι ανήλικοι δράστες φεύγουν τρέχοντας από το σημείο του εγκλήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 ετών στον 17χρονο, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Παράλληλα το δικαστήριο, έπειτα από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

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Το βίντεο ντοκουμέντο από τη διαφυγή των δραστών

Η δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που είχε μεταδώσει το Mega, καταγράφεται η στιγμή που οι δύο ανήλικοι, φερόμενοι ως δράστες της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή, εγκαταλείπουν τρέχοντας το σημείο του εγκλήματος.

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Στο βίντεο, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, διακρίνονται οι δύο ανήλικοι να εγκαταλείπουν τον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει, ο τραγουδιστής φέρεται να τους είχε ζητήσει να του προμηθεύσουν κοκαΐνη. Όταν συναντήθηκαν, προκλήθηκε έντονη λογομαχία, καθώς τους ενημέρωσε πως δεν διέθετε χρήματα για να τους πληρώσει.

Η κατάσταση ξέφυγε, με τους δύο ανήλικους να του επιτίθενται με μαχαίρι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Στη συνέχεια διέφυγαν, ενώ στο βίντεο διακρίνεται ο ένας να πετά το μαχαίρι, προσπαθώντας να εξαφανίσει το αποδεικτικό στοιχείο.

 

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