Κορωπί: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη «εξπρές» σε μεζονέτα – Άρπαξαν χρυσαφικά και εξαφανίστηκαν

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Σε χρόνο ρεκόρ, μόλις τριών λεπτών, σημειώθηκε διάρρηξη σε μεζονέτα στο Κορωπί, με τους τρεις κουκουλοφόρους δράστες να μπουκάρουν στο σπίτι οικογένειας, να αρπάζουν χρυσαφικά μεγάλης αξίας και να εξαφανίζονται.

Οι τρεις κουκουλοφόροι φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της οικογένειας, η οποία βρισκόταν σε διακοπές, και μπήκαν στο σπίτι. Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, με μάσκες full face, φορούσαν γάντια και κρατούσαν λοστούς στα χέρια.

Οι δράστες αφαίρεσαν αντικείμενα και τιμαλφή αξίας χιλιάδων ευρώ, πριν διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη διάρρηξη

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που μετέδωσε το Star, καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις των δραστών. Στις εικόνες διακρίνονται οι τρεις κουκουλοφόροι να κινούνται γρήγορα στους χώρους του σπιτιού, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Έδρασαν με ταχύτητα και συντονισμένες κινήσεις, ενώ φαίνεται πως είχαν μελετήσει καλά το χτύπημα, αφού στάθμευσαν το επιχειρησιακό τους αυτοκίνητο, με φιμέ τζάμια, σε «τυφλό» σημείο έξω από το οπτικό πεδίο των καμερών. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν μόνο τη διαφυγή τους.

«Πήγαν κατευθείαν στις ντουλάπες όπου κι εκεί βρήκαν κάποια πράγματα, τα οποία είχα ξεχάσει», λέει στον τηλεοπτικό σταθμό ο ιδιοκτήτης της μεζονέτας.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το θύμα της διάρρηξης, οι δράστες… ήταν επιλεκτικοί αφού φρόντισαν να πάρουν μόνο τα χρυσαφικά και όχι τα φο μπιζού.

«Ήταν ανακατεμένα και με φο μπιζού ψεύτικα, αλλά πήραν μόνο τα χρυσά. 3000 ευρώ η πόρτα και 15.000 ευρώ τα χρυσαφικά», τονίζει ο ιδιοκτήτης.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν στη διάθεσή τους το βιντεοληπτικό υλικό και εξετάζουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των τριών δραστών, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.