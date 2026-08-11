Ταϊλάνδη: 29χρονος μαχαίρωσε και πυροβόλησε θανάσιμα τον σύντροφο της μητέρας του, τυφλωμένος από ζήλια

Άγριο φονικό συγκλονίζει την περιοχή Σόνγκλα της Ταϊλάνδης, όπου ένας 29χρονος άνδρας, επιτέθηκε και δολοφόνησε τον 53χρονο σύντροφο της μητέρας του, καταφέρνοντάς του πάνω από 10 μαχαιριές, πριν τον εκτελέσει με το ίδιο του το όπλο.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (10/8/2026), γύρω στις 20:35 μ.μ., έξω από κατοικία στην περιοχή Κάο Ρουπ Τσανγκ. Οι αστυνομικές Αρχές, που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν νεκρό τον 53χρονο Βινάι Χιρανκούλ, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον αυχένα και το σώμα, καθώς και τραύματα από πυροβολισμούς.

Jealous adult son stabs, shoots mother’s boyfriendhttps://t.co/60G1NuDRjD pic.twitter.com/P5XibNzpmb — Bangkok Post Learning (@post_learning) August 11, 2026



Ο δράστης, Πίραπολ Πέτκεου, διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση και παραμένει ασύλληπτος, με τις Αρχές, να διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Χρόνιες εντάσεις και προμελετημένο έγκλημα

Σύμφωνα με τις καταθέσεις συγγενών, η σχέση του θύματος με τη μητέρα του δράστη, αποτελούσε πηγή συνεχών εντάσεων. Ο 29χρονος κατηγορούσε τον 53χρονο, ότι αποσπούσε τη μητέρα του από τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειάς της, ενώ οι δύο άνδρες είχαν λογομαχήσει έντονα αρκετές φορές στο παρελθόν.

Παράλληλα, ήταν κοινό μυστικό στην τοπική κοινωνία, η παθολογική στα όρια του αρρωστημένου, αγάπη που έτρεφε για την μητέρα του, ο νέος αυτός άνδρας.

Όλα δείχνουν πως η επίθεση ήταν σχεδιασμένη, καθώς αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον δράστη νωρίτερα την ίδια μέρα να τροχίζει ένα μαχαίρι. Όταν το θύμα έφτασε στο σπίτι, ο 29χρονος κατέφθασε με μοτοσικλέτα και, μετά από νέο διαπληκτισμό, του επιτέθηκε πισώπλατα.

Η άγρια συμπλοκή και η διαφυγή του δράστη

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας απέναντι κατοικίας κατέγραψε τη στιγμή που οι δύο άνδρες πάλευαν και έπεσαν στο έδαφος. Στη συνέχεια, ο δράστης καταμαχαίρωσε το θύμα τουλάχιστον 10 φορές, ενώ στο βίντεο ακούγονται οι κραυγές απόγνωσης της μητέρας του.

Αμέσως μετά, ο 29χρονος, απέσπασε από τη ζώνη του 53χρονου ένα 38άρι περίστροφο, το οποίο το θύμα είχε αρχίσει να κουβαλάει μαζί του νιώθοντας ότι κινδυνεύει, και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές, σπεύδοντας στη συνέχεια να εξαφανιστεί.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο ύποπτος, βρίσκεται ακόμη στην ευρύτερη περιοχή και έχει ήδη ζητήσει την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Πηγή: Bangkok Times