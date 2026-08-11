«Πες αντίο στα παιδιά σου» – 22χρονη «Μήδεια» έστειλε βίντεο στον πρώην σύζυγό της και σκότωσε τα μωρά της

Μια 22χρονη μητέρα, η Kailey Erhart, κατηγορείται για τη δολοφονία δύο από τα τρία παιδιά της και τον σοβαρό τραυματισμό του τρίτου, στην πόλη Mandan της Βόρειας Ντακότα, στις ΗΠΑ. Πριν από την τραγωδία, φέρεται να έστειλε ένα απειλητικό βίντεο στον εν διαστάσει σύζυγό της, Κάμερον, προειδοποιώντας τον να αποχαιρετήσει τα παιδιά του.

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Διεθνή Νέα

ΝΤΑΚΟΤΑ-ΗΠΑ: Μητέρα σκότωσε τα μωρά της
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια υπόθεση αδιανόητης φρίκης διαδραματίστηκε στις ΗΠΑ, όπου μια νεαρή μητέρα δολοφόνησε δύο από τα τρία παιδιά της.
  • Οι δύο κόρες της, η πέντε μηνών Άβα και η τρίχρονη Μόργκαν, σκοτώθηκαν από το μαχαίρωμα, ενώ ο ενός έτους γιος της επέζησε με σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Πριν από τη δολοφονία, η 22χρονη Έρχαρτ απείλησε τον εν διαστάσει σύζυγό της με ένα βίντεο όπου τον προειδοποιούσε να αποχαιρετήσει τα παιδιά του.

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Μια υπόθεση αδιανόητης φρίκης διαδραματίστηκε σε ένα στο Mandan της Βόρειας Ντακότα, στις ΗΠΑ, όπου μια νεαρή μητέρα, ως άλλη «Μήδεια»  δολοφόνησε δύο από τα τρία παιδιά της.

Σύμφωνα με το inquisitr.com, η παιδοκτόνος Kailey Erhart τέθηκε υπό κράτηση το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης αφού επιτέθηκε στα τρία μικρά παιδιά της.

ΝΤΑΚΟΤΑ-ΗΠΑ: Μητέρα σκότωσε τα μωρά της

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι αστυνομικοί τη βρήκαν να στέκεται μέσα στο σπίτι της, αιμόφυρτη και έχοντας ένα κουζινομάχαιρο με το οποίο πίεζε τον λαιμό της.

Η αστυνομία ακολούθησε ένα ίχνος αίματος σε ένα υπνοδωμάτιο, όπου βρήκε τα τρία παιδιά της γυναίκας να κείτονται χωρίς ανταπόκριση στο πάτωμα. Τα παιδιά ανακαλύφθηκαν με σοβαρά τραύματα στον αυχένα. Οι δύο κόρες της, η πέντε μηνών Άβα και η τρίχρονη Μόργκαν, σκοτώθηκαν από το μαχαίρωμα. Εν τω μεταξύ, ο ενός έτους γιος της, Κόλτον, επέζησε αφού υποβλήθηκε σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση για σοβαρούς τραυματισμούς.

«Πες αντίο στα παιδιά σου»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πριν από τη δολοφονία, η 22χρονη Έρχαρτ, απείλησε τον εν διαστάσει σύζυγό της, Κάμερον με ένα βίντεο όπου τον προειδοποιούσε να «αποχαιρετήσει τα παιδιά σου».

Η Έρχαρτ αντιμετωπίζει εννέα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων δύο κατηγοριών για φόνο, απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρεις κατηγορίες για επιβαρυμένη επίθεση.

Η επόμενη εμφάνισή της Έρχαρτ στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου.

 

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