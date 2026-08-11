«Πες αντίο στα παιδιά σου» – 22χρονη «Μήδεια» έστειλε βίντεο στον πρώην σύζυγό της και σκότωσε τα μωρά της

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Μια υπόθεση αδιανόητης φρίκης διαδραματίστηκε σε ένα στο Mandan της Βόρειας Ντακότα, στις ΗΠΑ, όπου μια νεαρή μητέρα, ως άλλη «Μήδεια» δολοφόνησε δύο από τα τρία παιδιά της.

Σύμφωνα με το inquisitr.com, η παιδοκτόνος Kailey Erhart τέθηκε υπό κράτηση το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης αφού επιτέθηκε στα τρία μικρά παιδιά της.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι αστυνομικοί τη βρήκαν να στέκεται μέσα στο σπίτι της, αιμόφυρτη και έχοντας ένα κουζινομάχαιρο με το οποίο πίεζε τον λαιμό της.

Η αστυνομία ακολούθησε ένα ίχνος αίματος σε ένα υπνοδωμάτιο, όπου βρήκε τα τρία παιδιά της γυναίκας να κείτονται χωρίς ανταπόκριση στο πάτωμα. Τα παιδιά ανακαλύφθηκαν με σοβαρά τραύματα στον αυχένα. Οι δύο κόρες της, η πέντε μηνών Άβα και η τρίχρονη Μόργκαν, σκοτώθηκαν από το μαχαίρωμα. Εν τω μεταξύ, ο ενός έτους γιος της, Κόλτον, επέζησε αφού υποβλήθηκε σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση για σοβαρούς τραυματισμούς.

«Πες αντίο στα παιδιά σου»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πριν από τη δολοφονία, η 22χρονη Έρχαρτ, απείλησε τον εν διαστάσει σύζυγό της, Κάμερον με ένα βίντεο όπου τον προειδοποιούσε να «αποχαιρετήσει τα παιδιά σου».

Η Έρχαρτ αντιμετωπίζει εννέα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων δύο κατηγοριών για φόνο, απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρεις κατηγορίες για επιβαρυμένη επίθεση.

Η επόμενη εμφάνισή της Έρχαρτ στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου.