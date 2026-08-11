Αιγιάλεια: Συνελήφθη μητέρα που χτυπούσε το παιδί της σε παραλία – Στο νοσοκομείο ο 6χρονος με εντολή εισαγγελέα

Ένα 6χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας με εντολή εισαγγελέα, μετά από καταγγελία ότι η μητέρα του το χτυπούσε σε παραλία στην Αιγιάλεια μπροστά σε λουόμενους. Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έγινε γνωστή μετά από μήνυση γυναίκας που ήταν παρούσα, οδηγώντας στη σύλληψη των γονέων, οι οποίοι αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα 6χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας με εντολή εισαγγελέα, καθώς φέρεται να χτυπήθηκε από τη μητέρα του σε παραλία στην Αιγιάλεια.
  • Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έγινε γνωστή μετά από μήνυση γυναίκας που ήταν παρούσα στον ξυλοδαρμό, οδηγώντας στη σύλληψη της μητέρας και του πατέρα του παιδιού.
  • Ενώ οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο μαζί με την αδελφή του, εν αναμονή της διαλεύκανσης της υπόθεσης.

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Στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε ένα 6χρονο αγόρι το οποίο (σύμφωνα με καταγγελία) το χτυπούσε η μητέρα του σε παραλία στην Αιγιάλεια, μπροστά στα μάτια δεκάδων λουόμενων.

Σύμφωνα με το flamis.gr, η υπόθεση της ενδοοικογενειακής βίας έγινε γνωστή το απόγευμα της Δευτέρας (10/8), μετά από μήνυση μιας γυναίκας που ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού.

Ανέφερε πως ενώ απολάμβανε το μπάνιο της στην Αιγιάλεια, είδε την συγκεκριμένη μητέρα να χαστουκίζει με δύναμη τον 6χρονο γιο της με αποτέλεσμα να καλέσει τις αστυνομικές αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο συλλαμβάνοντας τόσο την μητέρα όσο και τον πατέρα του παιδιού.

Η εντολή του εισαγγελέα

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να μεταφερθεί το παιδί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Οι γονείς εν τέλει αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο μαζί με την αδελφή του.

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