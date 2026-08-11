Μύκονος: Χειροπέδες σε δύο 23χρονους για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 4,6 κιλά κάνναβης και 688 γραμμάρια κοκαΐνης

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Στη σύλληψη δύο 23χρονων για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί το απόγευμα της Δευτέρας (10/8) στη Μύκονο.

Σε βάρος των δύο 23χρονων, ενός Έλληνα και ενός αλλοδαπού, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα που προηγήθηκε προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών από τα μέσα Ιουλίου, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτες για τις μετακινήσεις τους και τη διάθεση των ουσιών σε χρήστες στο νησί.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων και την παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους, οργανώθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση. Το απόγευμα της Δευτέρας οι αστυνομικοί εντόπισαν διαδοχικά τους δύο 23χρονους και ακολούθησαν έρευνες τόσο στα οχήματά τους όσο και σε κατοικία που, κατά την ΕΛΑΣ, χρησιμοποιούσαν ως χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών.

Τα ευρήματα

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά περισσότερα από 4,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και περίπου 688 γραμμάρια κοκαΐνης, μέρος των οποίων είχε ήδη χωριστεί σε δεκάδες μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διάθεση.

Στην κατοχή των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν ακόμη 21.800 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και μία ζυγαριά ακριβείας.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης τις δύο μοτοσικλέτες που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση. Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.