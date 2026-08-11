Συρία: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο Μπασάρ αλ Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

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Μια ιστορική απόφαση εξέδωσε το δικαστήριο της μεταβατικής αρχής στη Συρία, καταδικάζοντας ερήμην σε θάνατο τον πρώην ηγέτη της χώρας, Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η απόφαση ελήφθη αφού κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Η πρώτη καταδίκη

Η ετυμηγορία σε βάρος του Άσαντ -ο οποίος διέφυγε με την οικογένειά του στη Μόσχα καθώς δυνάμεις υπό την ηγεσία ισλαμιστών πλησίαζαν τη Δαμασκό τον Δεκέμβριο του 2024- αποτελεί την πρώτη του είδους της υπό τις μεταβατικές αρχές της χώρας, σημειώνει η Daily Mail.

Φέτος, οι νέες αρχές ξεκίνησαν να δικάζουν αξιωματούχους της πρώην κυβέρνησης, τόσο με φυσική παρουσία όσο και ερήμην.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Μπασάρ αλ Άσαντ καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με τον Άτεφ Νατζίμπ, τον πρώην επικεφαλής της πολιτικής ασφάλειας στη νότια επαρχία Ντεράα, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές δικάστηκε με φυσική παρουσία.

«Βαριά και φρικτά εγκλήματα»

Ο δικαστής αλ Αριάν δήλωσε ότι το δικαστήριο έκρινε τον Άσαντ υπεύθυνο για αρκετά εγκλήματα που περιγράφηκαν ως «βαριά και φρικτά», συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας από πρόθεση πολλαπλών ανθρώπων και της εσκεμμένης στοχοποίησης παιδιών, αναφέρει το Kurdistan24.

Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο δικαστής ανέφερε ότι η θανατική ποινή βασίστηκε στη εμπλοκή του Άσαντ σε βασανιστήρια, αυθαίρετες κρατήσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, η απόφαση προσδιόρισε την ανθρωποκτονία από πρόθεση και τα συστηματικά βασανιστήρια ως βασικές αιτίες για την επιβολή της ποινής.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόφαση και την εφαρμογή της δεν έγιναν αμέσως διαθέσιμες.