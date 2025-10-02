Μόσχα: Απόπειρα δολοφονίας κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ – Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας νοσηλεύτηκε έπειτα από φερόμενη δηλητηρίαση

Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, φέρεται να ήταν θύμα απόπειρας δολοφονίας μέσω δηλητηρίασης στη Μόσχα, σύμφωνα με αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να παραμένουν ασαφή και χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επικαλούμενο μια «ιδιωτική πηγή», υποστήριξε ότι ο Άσαντ «είχε δηλητηριαστεί» και ότι πίσω από την απόπειρα βρίσκεται το κίνητρο «να φέρει σε δύσκολη θέση τη ρωσική κυβέρνηση και να την κατηγορήσει ότι ήταν συνεργός» στον θάνατό του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Άσαντ νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο στα περίχωρα της Μόσχας και έλαβε εξιτήριο τη Δευτέρα, με την κατάσταση της υγείας του να είναι πλέον «σταθερή».

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, όπως αναφέρθηκε, μόνο ο αδελφός του Μαχέρ Άσαντ επιτράπηκε να τον επισκεφθεί, ενώ εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

🇸🇾 BREAKING: Former Syrian President Bashar al-Assad was poisoned in Moscow, according to SOHR. He was briefly hospitalized in the Russian capital — now discharged in stable condition.



Προηγούμενες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες είχαν κάνει λόγο για εισαγωγή του σε νοσοκομείο σε «κρίσιμη κατάσταση έπειτα από δηλητηρίαση», ενώ παλαιότερη αναφορά, όταν ο Άσαντ βρισκόταν λιγότερο από έναν μήνα στη Ρωσία, σημείωνε ότι είχε «παραπονεθεί στην ασφάλειά του για αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή», χωρίς ωστόσο να υπάρξει επιβεβαίωση.

Ο πρώην Σύρος ηγέτης, που ανατράπηκε πριν από δέκα μήνες, είχε λάβει πολιτικό άσυλο στη Ρωσία με προσωπική απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν, μαζί με μέλη της οικογένειάς του και συνεργάτες του καθεστώτος του.

Bashar al-Assad was reportedly poisoned in Moscow The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) stated that the former Syrian dictator was subjected to an attempted poisoning while in the Russian capital. According to a "well-informed source" cited by the organization, the…



Από την άφιξή του στη Μόσχα, ο 60χρονος Άσαντ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως και θεωρείται ότι φυλάσσεται στενά από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Η νέα κυβέρνηση της Συρίας έχει ζητήσει την έκδοσή του, αίτημα το οποίο η Ρωσία μέχρι στιγμής αρνείται. Η ρωσική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν.