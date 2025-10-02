ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταγγελία «βόμβα» από τον Χρήστο Μπουκώρο – «ΚΥΔ στην Κρήτη δηλώνει από το 2022 μέχρι σήμερα, δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα»

Σε νέες καταγγελίες για το “πάρτι” στον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, κάνοντας λόγο για συνέχιση του προβλήματος με τις παράτυπες επιδοτήσεις.

«Το 2021 είχα κάνει μια καταγγελία ότι δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα, περίπου 2,5 χιλιάδες στρέμματα, δηλώνονταν από άσχετους από τον Λαγκαδά από το 2017 έως το 2021. Δεν ξέρω ποια ήταν η τύχη της καταγγελίας, δεν είχα κάποια ενημέρωση. Τώρα είχα πάλι την πληροφορία ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Βγαίνω να μιλήσω γιατί βασικός στόχος του πολιτικού συστήματος πρέπει να είναι η αποκάλυψη αυτών των κυκλωμάτων και η παύση αυτής της ασυδοσίας. Έκανα έρευνα και διαπίστωσα ότι κατά τα έτη 2022-2025, ένα ΚΥΔ στην Κρήτη δηλώνει εκατοντάδες στρέμματα δημόσιας έκτασης στη λίμνη Κάρλα έναντι δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με τον τόπο μας και με τις δηλώσεις αυτές επιδιώκουν να πάρουν επιδοτήσεις», είπε στο OPEN, σημειώνοντας πως παρόμοια καταγγελία είχε κάνει και το 2021.

Σύμφωνα με τον κ. Μπουκώρο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ευαισθητοποιήθηκε και έστειλε τις αρμόδιες αρχές.