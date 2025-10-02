Βουλή – Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ προκλητικά «κρύβει» τον κ. Μυλωνάκη από την Εξεταστική Επιτροπή

Enikos Newsroom

«Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής, πρέπει επιτέλους να σταματήσει το κρυφτό και την κοροϊδία: η αναγκαστική πιρουέτα στη οποία σύρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκης, μετά τις αποκαλύψεις και την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθιστά επιτακτική ανάγκη την κλήτευσή του σε κατάθεση εδώ και τώρα, στην επόμενη συνεδρίαση, χωρίς άλλες χρονοτριβές. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει εξαρχής» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «Η ΝΔ δεν μπορεί προκλητικά να «παίζει καθυστερήσεις», χωρίς να εγγυάται καν τη κλήτευσή του κ. Μυλωνάκη, όπως έπραξε σήμερα το «γαλάζιο» προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο φαίνεται ότι βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία. Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του προεδρείου η κλήτευσή του, είναι θεσμική υποχρέωση της Εξεταστικής Επιτροπής».

Σημειώνουν μάλιστα ότι «Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού έχει αποκαλυφθεί ότι γνώριζε από τον Ιούνιο του 2024 το υλικό των παρακολουθήσεων των τηλεφωνικών συνομιλιών, καθώς φέρεται να ενημέρωνε σχετικά βουλευτές της ΝΔ για το περιεχόμενό τους. Ο Γ. Μυλωνάκης έχει επίσης παραδεχτεί ότι παρέλαβε «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα» από συνεργάτη της Προεδρίας με αρμοδιότητα στα αγροτικά, καθώς είχε ζητήσει ενημέρωση για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος είχε κάνει λόγο για «non paper» (22/9/25) που όπως, για πρώτη φορά, διευκρίνισε, του εστάλη μέσω εφαρμογής στο κινητό του στις 15.6.25. Τρεις ημέρες αργότερα, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Σαλάτας, καταθέτοντας στην Εξεταστική, δήλωσε ξεκάθαρα πως αποπέμφθηκε από τα καθήκοντά του, όχι από τον αρμόδιο υπουργό Κ. Τσιάρα, αλλά από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό. Μετά την κατάθεση του κ. Μυλωνάκη, είναι αναγκαία η κλήτευση του επικεφαλής του επιτελικού κράτους, του πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη. Γνώριζε το σκάνδαλο; Του το είχε αναφέρει κάποιος συνεργάτης του ή κάποιος υπουργός του; Θα κρυφτεί ξανά πίσω από τους υπουργούς του ή θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για το σκάνδαλο που οργανώθηκε μέσα στο Μαξίμου;».

Παράλληλα, υπογραμμίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ότι «η Επιτροπή οφείλει να καλέσει εδώ και τώρα τους κ.κ. Ξυλούρη και Στρατάκη, διότι η εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφηκε κατά την περίοδο που εξετάζεται αυτές τις ημέρες στην Εξεταστική Επιτροπή. Καθώς και την πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ και υποψήφια βουλευτή της ΝΔ στην Κοζάνη το 2019, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που φέρεται ότι έλαβαν η οικογένειά της και ο σύντροφός της, Χρήστος Μαγειρίας, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την περίοδο 2019-2024».

14:28 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

