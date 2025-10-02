Μελόνι: Ο στολίσκος για τη Γάζα «δεν έχει καμία χρησιμότητα για τον λαό της Παλαιστίνης» – Ταγιάνι: «Από αύριο οι πρώτες απελάσεις Ιταλών»

Σε δήλωσή της προς τους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην αναχαίτιση της Global Sumud Flottilla από τις ισραηλινές δυνάμεις και υπογράμμισε:

«Οι επιχειρήσεις αναχαίτισης είναι ακόμη σε εξέλιξη και τις παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών μας ήρθε την περασμένη νύχτα σε επαφή και με δικηγόρους των μελών της αποστολής και θα κάνουμε, φυσικά, ό,τι μπορούμε για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν στην Ιταλία το γρηγορότερο δυνατό», δήλωσε.

«Συνεχίζω να πιστεύω, πάντως, ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία χρησιμότητα για τον λαό της Παλαιστίνης, ενώ μου φαίνεται ότι θα προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία στον ιταλικό λαό. Είναι ο ίδιος λαός που και χθες δέχθηκε τις ευχαριστίες των Παλαιστινίων για την προσφορά του.

Υπενθυμίζω ότι είμαστε η πρώτη χώρα η οποία χθες άνοιξε ανθρωπιστικό διάδρομο για τους ερευνητές και ότι είμαστε η μη ισλαμική χώρα που μετέφερε τους περισσότερους κατοίκους της Γάζας στα νοσοκομεία της και ότι είμαστε ένα από τα πρώτα κράτη στον κόσμο σε ό,τι αφορά την παράδοση βοήθειας.

Όλα αυτά έγιναν με τους πόρους του ιταλικού λαού, ο οποίος, τις επόμενες ημέρες θα αντιμετωπίσει σημαντική ταλαιπωρία για μια υπόθεση που φοβάμαι ότι δεν έχει μεγάλη σχέση με το παλαιστινιακό, ενώ σχετίζεται άμεσα με τα ιταλικά εσωτερικά θέματα. Άλλωστε, μας το δείχνουν και τα συνδικάτα, διότι περίμενα ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ένα θέμα το οποίο θεωρούν τόσο σημαντικό, δεν θα κήρυτταν γενική απεργία την Παρασκευή, διότι η εκμετάλλευση του σαββατοκύριακου και η επανάσταση δεν συνδυάζονται», πρόσθεσε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε, τέλος, την λύπη της για το ότι η ιταλική αντιπολίτευση δεν αποδέχθηκε την πρόταση της κυβέρνησής της για κοινή στήριξη ψηφίσματος που αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο για την Μέση Ανατολή.

«Από αύριο οι πρώτες απελάσεις Ιταλών»

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πριν από λίγο την βουλή της Ρώμης για τις κινήσεις της κυβέρνησης Μελόνι μετά την αναχαίτιση της Global Sumud Flottilla από τις ισραηλινές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, ο Ταγιάνι υπογράμμισε:

«Στη φάση αυτή οι Ιταλοί οι συμπατριώτες μας υπό προσωρινή κράτηση φέρονται να είναι 22, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Τα προξενεία μας στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ θα τους προσφέρουν όλη την αναγκαία βοήθεια, τόσο στο λιμάνι όσο και για τις διαδικασίες επαναπατρισμού. Ήδη από την περασμένη νύχτα τα δυο προξενεία μας είναι σε επαφή με τους δικηγόρους των Ιταλών πολιτών, μελών της αποστολής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε και συνέλεξε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου μας, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση βήμα προς βήμα, όλοι οι συμπατριώτες μας είναι καλά».

Ο Ιταλός υπουργός πρόσθεσε ότι «οι αναχαιτίσεις έγιναν με ειρηνικό τρόπο, χωρίς χρήση βίας» και ότι «σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραηλινό Ναυτικό χρησιμοποίησε πάνω από 16 πλοία για την επιχείρηση αυτή, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα».

Σύμφωνα με τον Ταγιάνι, για την άφιξη στο Ασντόντ χρειάζονται ακόμη αρκετές ώρες πλεύσης και στο συγκεκριμένο λιμάνι του Ισραήλ τα μέλη της Flottilla πρόκειται να ταυτοποιηθούν και θα τεθούν υπό προσωρινή κράτηση, ενώ τις επόμενες ημέρες θα μεταφερθούν στην Ευρώπη με πτήσεις τσάρτερ.

Ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι «είχε μιλήσει επανειλημμένα με τον Ισραηλινό ομόλογό του, από τον οποίο ζήτησε να αποφευχθούν επιθετικές επιχειρήσεις και να τύχει προστασίας η ακεραιότητα των Ιταλών πολιτών».

«Νιώθω ανακούφιση που οι κανόνες τηρήθηκαν και που μέχρι αυτή την στιγμή δεν καταγράφονται πράξεις βίας. Ήδη από την Παρασκευή μπορεί να πραγματοποιηθούν οι πρώτες αναχωρήσεις, ιδίως όσων δεχθούν οικειοθελώς να αναχωρήσουν από το Ισραήλ», τόνισε ο Ταγιάνι.

Εξήγησε ότι «όποιος δεν συναινέσει με την άμεση απέλαση, θα πρέπει να περιμένει για την απέλασή του την απόφαση των δικαστικών αρχών του Ισραήλ, για την οποία απαιτούνται μέχρι και 72 ώρες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ