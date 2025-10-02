Λάουρα Κοβέσι για Τέμπη: Θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία, εάν η σύμβαση 717 είχε εκτελεστεί στην ώρα της και σωστά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, διαμήνυσε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει και επισήμανε ότι κατά τις χθεσινές συναντήσεις της με κυβερνητικούς και θεσμικούς αξιωματούχους, συμφωνήθηκε το σχέδιο και το πλάνο για την επιτυχία των ερευνών για την Καλυψώ.

Αφού η κα Κοβέσι συλλυπήθηκε τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, επανέλαβε ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία αν το έργο (σύμβαση 717) ήταν εκτελεσμένο στην ώρα του και σωστά.

«Η πληγή για να κλείσει πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη» σχολίασε. Επίσης δήλωσε ότι οι δικαστικές διαδικασίες δεν μπορεί να γίνονται δημόσια μέσω των τηλεοράσεων.

«Για την υπόθεση των Τεμπών, έχουμε ολοκληρώσει την έρευνά μας και έχουμε καταλήξει σε απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί. Φτάνουμε στο τέλος της διαδικασίας», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργήσει έτσι, ώστε οι υποθέσεις αυτές να διερευνηθούν σε βάθος»

Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει τέλος τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος ήταν το μήνυμα που απέστειλε η Λάουρα Κοβέσι μιλώντας για την υπόθεση μεγάλης απάτης στα τελωνεία. Αναφερόμενη στην υπόθεση Καλυψώ μίλησε για εγκληματικές οργανώσεις που συμμετείχαν τελωνειακοί και δημόσιοι λειτουργοί. Επέστησε την προσοχή ότι το οργανωμένο έγκλημα δυναμώνει σε βάρος ευρωπαϊκών χωρών.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργήσει έτσι, ώστε οι υποθέσεις αυτές να διερευνηθούν σε βάθος» σημείωσε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Για πολλά χρόνια κάποιοι έκλεβαν χρήματα. ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεποτισμού. Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον στάβλο του Αυγεία», είπε η κυρία Κοβέσι, ενώ δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από τους εισαγγελείς της Ελλάδας, τους οποίους χαρακτήρισε άριστους και θαρραλέους. «Είμαστε εδώ παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού» και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ σε συνεργασία με το εθνικό κλιμάκιο και τις ελληνικές αρχές.

 

 

11:33 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

