Νετανιάχου προς Τραμπ: «Aν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ, θα χτυπήσουμε την Βηρυτό»

Επιβεβαιώνοντας τη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε απόψε ότι του μετέφερε πως η χώρα του θα επιτεθεί σε «τρομοκρατικούς» στόχους στη Βηρυτό, εφόσον η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών πόλεων».

«Μίλησα απόψε με τον πρόεδρο Τραμπ και του είπα ότι, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό. Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη», ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του στο Χ ο Νετανιάχου και προσέθεσε πως οι ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν.

«Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται όπως έχει προγραμματιστεί στον νότιο Λίβανο», κατέληξε.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, ότι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει την επίθεσή του στη Βηρυτό μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συνομιλία ήταν εποικοδομητική και ισχυρίστηκε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, του είπε πως δεν θα στείλει στρατεύματα στη Βηρυτό.

Ακόμα ανέφερε ότι και η Χεζμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει τις εχθροπραξίες εφόσον το Ισραήλ, δεν τους επιτεθεί.

«Είχα μια πολύ εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου και δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό, ενώ όποια στρατεύματα βρίσκονται καθ’ οδόν έχουν ήδη αναγκαστεί να επιστρέψουν. Ομοίως, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τη Χεζμπολάχ, και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες — ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και ότι ούτε εκείνοι θα επιτεθούν στο Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο: Η Χεζμπολάχ δέχτηκε την πρόταση μας για ανακωχή με το Ισράηλ

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί «αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων» με το Ισραήλ.

«Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής, εκ μέρους της Χεζμπολάχ, της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων» ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία του Λιβάνου.