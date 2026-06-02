Βρετανία: Ισόβια σε νεαρό Σιχ που σκότωσε έναν φοιτητή – Η αστυνομία συνέλαβε το ετοιμοθάνατο θύμα

Ένας νεαρός Σιχ καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε ισόβια κάθειρξη για τον φόνο ενός φοιτητή, σε μια υπόθεση στην οποία η αστυνομία της Βρετανίας ζήτησε συγγνώμη επειδή άνδρες της πέρασαν χειροπέδες στο ετοιμοθάνατο θύμα.

Το ποινικό δικαστήριο του Σαουθάμπτον καταδίκασε τον Βίκραμ Ντίγκουα, 23 ετών, σε ισόβια κάθειρξη – με ελάχιστη ποινή έκτισης τα 21 χρόνια– για τη δολοφονία του 18χρονου Χένρι Νόουακ, στις 3 Δεκεμβρίου 2025, ο οποίος μαχαιρώθηκε θανάσιμα ενώ επέστρεφε στο σπίτι του από μια νυχτερινή έξοδο.

Η επέμβαση των αστυνομικών, που πέρασαν χειροπέδες στον βαριά τραυματισμένο φοιτητή, επικρίθηκε δριμύτατα από τον Ίλον Μασκ και ακροδεξιούς πολιτικούς της Βρετανίας, όπως τον Τόμι Ρόμπινσον, οι οποίοι κάλεσαν την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα τα πλάνα από τις κάμερες που έφεραν επάνω τους οι εκπρόσωποι του νόμου.

Ο πατέρας του Χένρι Νόουακ, Μαρκ, κάλεσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών να διασφαλίσει ότι η έρευνα της εσωτερικής υπηρεσίας (IOPC) της αστυνομίας θα διεξαχθεί «πλήρως, με θάρρος και διαφάνεια», κρίνοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίστηκαν τον γιο του ήταν «απάνθρωπος και εξευτελιστικός».

Ο υπαρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Ρόμπερτ Φρανς, ζήτησε συγγνώμη την Παρασκευή επειδή ο Χένρι «συνελήφθη και του πέρασαν χειροπέδες λίγες στιγμές πριν χάσει τις αισθήσεις του». Διαβεβαίωσε όμως ότι οι αστυνομικοί παραπλανήθηκαν από τα «ψέματα» του Βίκραμ Ντίγκουα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν εκείνος το θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Ο Ντίγκουα δήλωσε αθώος, υποστηρίζοντας ότι έδρασε σε νόμιμη άμυνα, αφού δέχτηκε ύβρεις και χτυπήματα.

Ο δικαστής πάντως δήλωσε πεπεισμένος ότι «ο Χένρι δεν είπε τίποτα ρατσιστικό».

Ο δράστης χρησιμοποιήσε ένα μαχαίρι με λάμα περίπου 20 εκατοστών που φορούσε στη ζώνη του, υποστηρίζοντας ότι έτσι επιτάσσει η θρησκεία του. Ωστόσο, η ομοσπονδία Βρετανών Σιχ ανακοίνωσε σήμερα ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι το «κιρπάν», το τελετουργικό στιλέτο που φέρουν νομίμως οι άνδρες Σιχ, αλλά ένα άλλο μαχαίρι, «περσικής προέλευσης». Η ομοσπονδία ανησυχεί για «τις λανθασμένες πληροφορίες» που κυκλοφορούν για το θέμα και οδήγησαν «στην αύξηση των προφορικών και σωματικών επιθέσεων εναντίον των Σιχ τις δύο τελευταίες εβδομάδες».

Η βρετανική εισαγγελία από την πλευρά της διέψευσε ότι αποκάλεσε «κιρπάν» το φονικό όπλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ