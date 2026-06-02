Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη νότια Ιταλία – Αισθητός στο Ιόνιο

Iσχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στα νησιά του Ιονίου.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 00:12 τοπική ώρα, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Αρχικά, το μέγεθος του σεισμού είχε εκτιμηθεί στα 6,5 Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε στα 6,2.

M6.2 earthquake 🟠 17 km WSW of Scarcelli, Italy

Jun 2 00:12 local time (13m ago)

Depth 247 km — Earthquakes (@NewEarthquake) June 1, 2026

Η δόνηση σημειώθηκε περίπου 148 χιλιόμετρα βόρεια της Μεσσήνης, πόλης με πληθυσμό περίπου 219.000 κατοίκους, ενώ το πλησιέστερο αστικό κέντρο είναι η Πάολα της Καλαβρίας, από την οποία το επίκεντρο απέχει περίπου 13 χιλιόμετρα προς τα βορειοβορειοδυτικά.

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας, με πολλούς κατοίκους να βγαίνουν από τα σπίτια τους και να συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς χώρους, υπό τον φόβο μετασεισμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και προχωρούν σε ελέγχους στις πληγείσες περιοχές.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, καθώς η Καλαβρία συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμογενείς ζώνες της Ιταλίας.

Η δόνηση καταγράφηκε και από τον σεισμογράφο του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Κέρκυρα, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ένταση του φαινομένου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του σεισμολόγου Ευθύμιου Λέκκα στην ΕΡΤ, το μεγάλο εστιακό βάθος του σεισμού δεν προκαλεί ανησυχία για ενεργοποίηση άλλων ρηγμάτων και μετασεισμών. «Αυτοί οι σεισμοί έρχονται κατά μόνας», ανέφερε.