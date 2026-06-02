Axios: Οργισμένη τηλεφωνική επίθεση Τραμπ στον Νετανιάχου για τον Λίβανο – «Είσαι τρελός»

Η Axios αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε οργισμένη τηλεφωνική επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλώντας τον «τρελό» και απαιτώντας εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ο Τραμπ επέκρινε την αντίδραση του Ισραήλ ως δυσανάλογη, τονίζοντας τον κίνδυνο διεθνούς απομόνωσης και τις απώλειες αμάχων.

  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να αποκάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «τρελό» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης, απαιτώντας εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.
  • Ο Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως μια επίθεση στη Βυρηττό θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση του Ισραήλ.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι η αντίδραση του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες είναι δυσανάλογη, εκφράζοντας ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό αμάχων που έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξαπέλυσε άγρια υβριστική επίθεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης νωρίτερα σήμερα, αποκαλώντας τον «τρελό», καθώς απαίτησε από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και ισχυρίστηκε ότι ο πρωθυπουργός του οφείλει που τον κράτησε μακριά από τη φυλακή.

«Είσαι γ…ος τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σε σώζω. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού», αναφέρει το Axios επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως μια επίθεση στη Βηρυτό θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση του Ισραήλ.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο Τραμπ θεωρεί πως το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ωστόσο εκτιμά ότι τις τελευταίες ημέρες η αντίδρασή του είναι δυσανάλογη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ακόμη ότι ο πρόεδρος ανησυχεί για τον μεγάλο αριθμό αμάχων που έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο και διαφωνεί με επιχειρήσεις στις οποίες καταστρέφονται ολόκληρα κτίρια προκειμένου να εξουδετερωθεί ένας μόνο διοικητής της Χεζμπολάχ.

Ο Τραμπ δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον Νετανιάχου στην κλήση και ο Νετανιάχου είπε, «εντάξει, εντάξει, απλώς βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Πηγές: Axios, Timesofisrael

