Παππούς για δέκατη φορά έγινε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ένα ακόμη εγγόνι, το δέκατο κατά σειρά, απέκτησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόκειται για ένα κορίτσι, το τρίτο παιδί της κόρης του Σουμεγέ, συζύγου του Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, ιδιοκτήτη της εταιρείας Baykar που κατασκευάζει τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροασκάφη.

Ο Τούρκος πρόεδρος και η σύζυγός του Εμινέ έχουν μία ακόμη κόρη, την Εσρά η οποία είναι νυμφευμένη με τον Μπεράτ Αλμπαϊράκ, πρώην υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας. Το ζεύγος έχει τέσσερα παιδιά.

Άλλα τρία εγγόνια έχει αποκτήσει ο Ταγίπ Ερντογάν από τον γιο του Μπιλάλ.