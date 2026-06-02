Παππούς για δέκατη φορά έγινε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγινε παππούς για δέκατη φορά, με την κόρη του Σουμεγέ να φέρνει στον κόσμο ένα κορίτσι. Το άρθρο αναλύει τη σύνθεση της οικογένειάς του, αναφέροντας τις κόρες του Εσρά και Σουμεγέ, τον γιο του Μπιλάλ, καθώς και τους γαμπρούς του, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ και Μπεράτ Αλμπαϊράκ, και τα συνολικά δέκα εγγόνια του.

Ένα ακόμη εγγόνι, το δέκατο κατά σειρά, απέκτησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόκειται για ένα κορίτσι, το τρίτο παιδί της κόρης του Σουμεγέ, συζύγου του Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, ιδιοκτήτη της εταιρείας Baykar που κατασκευάζει τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροασκάφη.

Ο Τούρκος πρόεδρος και η σύζυγός του Εμινέ έχουν μία ακόμη κόρη, την Εσρά η οποία είναι νυμφευμένη με τον Μπεράτ Αλμπαϊράκ, πρώην υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας. Το ζεύγος έχει τέσσερα παιδιά.

Άλλα τρία εγγόνια έχει αποκτήσει ο Ταγίπ Ερντογάν από τον γιο του Μπιλάλ.

