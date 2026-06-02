Σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ: Αναχαιτίστηκαν δύο βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βλήματα τα οποία εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου και εισήλθαν στον εναέριο χώρο, μετά την ενεργοποίηση σειρήνων αεροπορικού συναγερμού σε αρκετές περιοχές του βόρειου Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), τα βλήματα εντοπίστηκαν αμέσως μετά τη διέλευσή τους από τα σύνορα, ενώ τα συστήματα αεράμυνας προχώρησαν στην αναχαίτισή τους.

Εν τω μεταξύ, ένα drone, προφανώς της Χεζμπολάχ, χτύπησε στρατιωτική θέση στη Δυτική Γαλιλαία, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Σειρήνες είχαν ηχήσει σε αρκετές πόλεις της περιοχής εν μέσω της επίθεσης.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί στις επιθέσεις.

Πηγή: Timesofisrael