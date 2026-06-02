Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Στις φλόγες πολυώροφο κτίριο με αναφορές για εγκλωβισμένους

Yπό έντονη ρωσική επίθεση, βρέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, το Κίεβο με πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από την ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο, σύμφωνα με μαρτυρίες και επίσημες ανακοινώσεις.

Οι αρχές αναφέρουν ότι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σωστικά συνεργεία έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και επιχειρούν για τον εντοπισμό και τη διάσωση εγκλωβισμένων.

Τμήματα της πόλης του Κιέβου έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Ποντίλ, σε χώρο μη κατοικημένης ιδιοκτησίας, ενώ μία πολυκατοικία εννέα ορόφων τυλίχθηκε επίσης στις φλόγες, έπειτα από πτώση συντριμμιών που φέρεται να έπληξαν τη στέγη του.

Παράλληλα, στην περιοχή Ομπλόν, αυτοκίνητα πήραν φωτιά μετά από πρόσκρουση θραυσμάτων πυραύλων, ενώ καταγράφηκαν πυρκαγιές σε δύο ακόμη σημεία υπαίθριων χώρων, μία εκ των οποίων κοντά σε παιδικό σταθμό, όπως ανέφερε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προειδοποιήσει για ενδεχόμενο νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις προειδοποιήσεις αεροπορικών συναγερμών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ουκρανικές αρχές διαθέτουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα προετοιμάζει «ένα νέο μαζικό πλήγμα» εναντίον της χώρας, λίγες ημέρες μετά τους βομβαρδισμούς που έπληξαν το Κίεβο το περασμένο Σαββατοκύριακο και ενώ η Ρωσία έχει καλέσει ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Τέσσερις νεκροί και πέντε τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στη Ντνίπρο

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Όπως έγινε γνωστό, από την επίθεση υπήρξαν απώλειες μεταξύ αμάχων, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες του πλήγματος, ενώ η περιοχή παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Πηγή: Reuters