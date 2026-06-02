Ιράν: Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου προειδοποιεί για τερματισμό των συνομιλιών με ΗΠΑ εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα τερματίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Η δήλωση αυτή έγινε μετά από συνομιλία του Γκαλίμπαφ με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι, υπογραμμίζοντας την ιρανική αλληλεγγύη προς τον Λίβανο και την αντίσταση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ghalibaf
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, προειδοποίησε για τερματισμό των συνομιλιών με τις ΗΠΑ εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.
  • Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Γκαλίμπαφ είχε συνομιλήσει με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι, σχετικά με την εισβολή του Ισραήλ στη χώρα.
  • Σε ανάρτησή του στο X, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι «εάν τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος στον Λίβανο συνεχιστούν, όχι μόνο θα σταματήσουμε τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα σταθούμε και σθεναρά εναντίον τους».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, προειδοποίησε για τερματισμό των συνομιλιών με τις ΗΠΑ εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Νωρίτερα τη Δευτέρα είχε συνομιλήσει με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι, σχετικά με την εισβολή του Ισραήλ στη χώρα.

Έχουμε περισσότερες παρατηρήσεις από τον ε και πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος μίλησε

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Γκαλιμπάφ, που κατέχει και τη θέση του επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας με τις ΗΠΑ δήλωσε: «Στη συνομιλία μου με τον αδελφό μου, κ. Ναμπίχ Μπέρι, Πρόεδρο του Λιβανέζικου Κοινοβουλίου, τόνισα ότι εάν τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος στον Λίβανο συνεχιστούν, όχι μόνο θα σταματήσουμε τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα σταθούμε και σθεναρά εναντίον τους».

«Ζήτω η αντίσταση! Ζήτω η υπεράσπιση της πατρίδας! Ζήτω η αδελφότητα των ιρανικών και λιβανέζικων λαών!», πρόσθεσε.

Πηγή: Al Jazeera

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ