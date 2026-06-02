Ιράν: Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου προειδοποιεί για τερματισμό των συνομιλιών με ΗΠΑ εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, προειδοποίησε για τερματισμό των συνομιλιών με τις ΗΠΑ εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Νωρίτερα τη Δευτέρα είχε συνομιλήσει με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι, σχετικά με την εισβολή του Ισραήλ στη χώρα.

Έχουμε περισσότερες παρατηρήσεις από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος μίλησε

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Γκαλιμπάφ, που κατέχει και τη θέση του επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας με τις ΗΠΑ δήλωσε: «Στη συνομιλία μου με τον αδελφό μου, κ. Ναμπίχ Μπέρι, Πρόεδρο του Λιβανέζικου Κοινοβουλίου, τόνισα ότι εάν τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος στον Λίβανο συνεχιστούν, όχι μόνο θα σταματήσουμε τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα σταθούμε και σθεναρά εναντίον τους».

در گفتگو با برادرم آقای نبیه بری، رئیس مجلس لبنان تاکید کردم که اگر جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان ادامه پیدا کند نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کنیم بلکه در مقابل آنها خواهیم ایستاد. زنده‌باد مقاومت!

زنده‌باد دفاع از سرزمین مادری!

زنده‌باد برادری دو ملت ایران و لبنان! — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 1, 2026

«Ζήτω η αντίσταση! Ζήτω η υπεράσπιση της πατρίδας! Ζήτω η αδελφότητα των ιρανικών και λιβανέζικων λαών!», πρόσθεσε.

Πηγή: Al Jazeera