Ηράκλειο: Συνελήφθη στο κρεοπωλείο του έπειτα από καταδίωξη 44χρονος επιχειρηματίας που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή

Στο κρεοπωλείο του εντοπίστηκε και συνελήφθη τελικά, έπειτα από αστυνομική καταδίωξη, το απόγευμα της Δευτέρας (1/6) 44χρονος επιχειρηματίας του Ηρακλείου, τον οποίο είχε καταγγείλει η 28χρονη πρώην σύντροφός του για απειλές και ύβρεις με σημειώματα και μηνύματα.

Η καταγγελία της 28χρονης είχε οδηγήσει στην ενεργοποίηση της διαδικασίας του αυτοφώρου για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση. Κατά την επιχείρηση των αστυνομικών για τον εντοπισμό του στο μαγαζί του όπως έγραψε το Cretalive, ο 44χρονος διέφυγε της σύλληψης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στην διάρκεια της οποίας κατηγορείται ότι παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς τραυματισμούς.

Και μπορεί το αυτόφωρο για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο να παρήλθε και ο ίδιος -όπως εκτιμούν αστυνομικοί κύκλοι- να θεώρησε ότι δεν συνέτρεχε πλέον κίνδυνος σύλληψης, αγνοούσε ωστόσο ότι “έτρεχε” και δεύτερη δικογραφία σε βάρος του από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, σχετικά τα όσα συνέβησαν κατά την διαφυγή του και την καταδίωξη που ακολούθησε.

Έτσι, με βάση τη δεύτερη αυτή δικογραφία, ενεργοποιήθηκε εκ νέου η προβλεπόμενη διαδικασία και έτσι ο 44χρονος αναζητήθηκε και εντοπίστηκε εντός της επιχείρησης του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί οπότε και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

