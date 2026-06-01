Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 25,6% η ΝΔ – Στη 2η θέση ο Τσίπρας, 3η η Καρυστιανού, 4ο το ΠΑΣΟΚ

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

εκλογές κάλπη
Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Προβάδισμα 12,6 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στην 2η θέση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ έχει 25,6%, η «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα 13%, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού 10,3%, το ΠΑΣΟΚ 8,8%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 5%, η Ελληνική Λύση 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής 1,4%, το ΜέΡΑ25 1,2%, η Νίκη 1,1%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο και οι Σπαρτιάτες 0,6%, η Νέα Αριστερά 0,4%, το άλλο 4,3%, ενώ στο 16,1% είναι οι Αναποφάσιστοι.

Δημοσκόπηση, Opinion Poll

Δημοσκόπηση, Opinion Poll

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

  • ΝΔ 30,5%
  • ΕΛ.Α.Σ  15,5%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία 12,6%
  • ΠΑΣΟΚ 10,5%
  • KKE 6,5%
  • Ελληνική Λύση 5,9%.
  • Πλεύση Ελευθερίας 5%
  • ΣΥΡΙΖΑ 1,7%
  • Φωνή Λογικής 1,7%
  • ΜέΡΑ25 1,5%
  • Νίκη 1,4%
  • Δημοκράτες 0,7%
  • Σπαρτιάτες 0,7%
  • Νέα Αριστερά 0,4%
  • Άλλο 5,2%

Δημοσκόπηση, Opinion Poll Δημοσκόπηση, Opinion Poll Δημοσκόπηση, Opinion Poll

Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Δημοσκόπηση, Opinion Poll

Oι πολίτες δίνουν προτεραιότητα στη σταθερότητα. Το 56,6% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με γνώμονα την πολιτική σταθερότητα, έναντι 33,5% που προσανατολίζεται σε ψήφο διαμαρτυρίας.

Εξίσου χαρακτηριστικό είναι ότι το 78,6% θεωρεί πολύ ή αρκετά σημαντικό το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα κληθεί να διαχειριστεί μια μείζονα κρίση, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα του παράγοντα ηγεσίας στην τελική εκλογική επιλογή.

Δημοσκόπηση, Opinion Poll

Δημοσκόπηση, Opinion Poll

Kαταλληλότητερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης – Ακολουθούν «Κανένας», Τσίπρας και Καρυστιανού

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα με 29%. Ακολουθεί ο Κανένας με 21,6, ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, η Μαρία Καρυστιανού με 7,7%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 4,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 3,7%.

Δημοσκόπηση, Opinion Poll

Δημοσκόπηση, Opinion Poll

Ποιοι ψηφίζουν Τσίπρα και Καρυστιανού

Δημοσκόπηση, Opinion Poll Δημοσκόπηση, Opinion Poll Δημοσκόπηση, Opinion Poll Δημοσκόπηση, Opinion Poll

Η ταυτότητα της έρευνας:

Δημοσκόπηση, Opinion Poll

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ