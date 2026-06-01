Ράμα για τα επεισόδια στην Αλβανία: «Δεν γνώριζα ότι υπάρχει ελληνική μειονότητα εκεί» – ΒΙΝΤΕΟ

Αιχμές εις βάρος του ελληνικού ΥΠΕΞ άφησε ο Έντι Ράμα με αφορμή τη στάση του για τα γεγονότα στο Ζβρνετς της Αλβανίας, όπου διαμαρτυρίες κατοίκων και ακτιβιστών κατέληξαν σε επεισόδια. Μεταξύ αυτών που τραυματίστηκαν ήταν και ένας Έλληνας ομογενής.

Συγκεκριμένα, ο Ράμα τοποθετήθηκε εκ νέου μετά την αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξέφρασε ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησε πλήρη διερεύνηση των συνθηκών τραυματισμού, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι επρόκειτο για περιστατικό βίας που δεν συνδέεται με κρατική δράση, ενώ σημείωσε -μεταξύ άλλων – πως δεν είχε γνώση της ύπαρξης οργανωμένης ελληνικής κοινότητας στην περιοχή.

«Για πρώτη φορά χθες άκουσα ότι υπάρχει ομογενής ελληνικός πληθυσμός στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ αυτό, ίσως επειδή είμαι άσχετος. Με εξέπληξε η δήλωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, διότι ήταν μια πράξη βίας, αλλά όχι μια πράξη κρατικής βίας, όπως συμβαίνει με τους Αλβανούς στις ελληνικές φυλακές. Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν με τους Αλβανούς στους δρόμους της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.