Χολαργός: Μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στο προαύλιο σχολείου – Τι καταγγέλλουν οι γονείς του

Από θαύμα σώθηκε ένας 13χρονος μαθητής του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από πτώση στο προαύλιο του σχολείου.

Ο 13χρονος, ο οποίος πάσχει από παιδικό διαβήτη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα κρανίου και εσωτερική αιμορραγία, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1, «Αποκαλύψεις», οι γονείς του ανήλικου αναμένεται ότι θα καταθέσουν μήνυση, καθώς καταγγέλλουν σοβαρές παραλείψεις στη διαχείριση του περιστατικού από τη σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, η υπεύθυνη καθηγήτρια έβγαλε τους μαθητές στο προαύλιο χωρίς να ενημερώσει τη διεύθυνση του σχολείου ή τη νοσηλεύτρια που είχε οριστεί να παρακολουθεί τον 13χρονο λόγω του προβλήματος υγείας του. Μετά τον τραυματισμό, όπως υποστηρίζουν, δεν κλήθηκε ασθενοφόρο, ούτε ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιοι του σχολείου.

«Ήταν πολύ δυνατό το σοκ, το ένιωσα»

Ο ίδιος ο μαθητής περιέγραψε στον ΑΝΤ1, τις στιγμές που προηγήθηκαν του ατυχήματος: «Ήταν η έκτη ώρα σχολείο, η τελευταία ώρα, και η καθηγήτρια μάς είπε να κατεβούμε κάτω να παίξουμε και δεν ενημέρωσε τη νοσηλεύτρια γιατί έχω διαβήτη, ούτε τη διευθύντρια. Και έτσι όπως τρέχαμε, με έπιασε το φιλέ του βόλεϊ και έπεσα πίσω με το κεφάλι. Φώναξε ένας φίλος μου την καθηγήτριά μου. Η καθηγήτρια πήρε τη μάνα μου από το κινητό της, όχι από το τηλέφωνο του σχολείου, και είπε “ο Αριστείδης έχει χτυπήσει λίγο”».

Αρχικά ο πατέρας του μαθητή τον μετέφερε στο σπίτι. Όταν όμως το παιδί παρουσίασε δύο επεισόδια εμετού, οι γονείς ανησύχησαν και το μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα του θόλου του κρανίου στο μετωπιαίο και στο βρεγματικό οστό, καθώς και εκτεταμένο εσωτερικό αιμάτωμα. Ο 13χρονος υποβλήθηκε σε 4ωρη χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρέθηκε το αιμάτωμα, ενώ στο κεφάλι του τοποθετήθηκαν μεταλλικές πλάκες.

«Ήταν πολύ δυνατό το σοκ, το ένιωσα. Χτύπησα εδώ πέρα όπως βλέπετε και μου έκαναν επέμβαση τέσσερις ώρες γιατί έχω και διαβήτη. Είναι πολύ δύσκολο να κάνω χειρουργείο. Εδώ χτύπησα στο κεφάλι…» δήλωσε ο 13χρονος.

Έξαλλοι οι γονείς του 13χρονου

Οι γονείς του 13χρονου εκφράζουν την οργή τους για τους χειρισμούς που ακολούθησαν μετά το ατύχημα.

«Δεν με ειδοποίησαν από το σχολείο, αλλά η καθηγήτρια πήρε το τηλέφωνό μου από το κινητό του Αριστείδη και με πήρε κατευθείαν από το κινητό της. Έτρεμε η φωνή της. Μου λέει “ο Αριστείδης έχει χτυπήσει λίγο”. Λέω στον πατέρα του κατευθείαν να το πάρει. Δεν πήγε πάνω στη διευθύντρια να ενημερώσει τη διευθύντρια και τη νοσηλεύτρια», ανέφερε εξοργισμένη η μητέρα του 13χρονου.

Σε ερώτηση για το αν υπήρχε λόγος να βγουν οι μαθητές στο προαύλιο, η μητέρα απάντησε: «Όχι. Απλώς μάλλον δεν ήθελε να κάνει το μάθημα και είπε στα παιδιά “ελάτε να βγείτε έξω να παίξετε”».

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του περιστατικού θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραία, ιδιαίτερα λόγω του ιατρικού ιστορικού του παιδιού.

Παράλληλα, δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν δικαστικά, καταθέτοντας μήνυση για τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε ο γιος τους και για τη διαχείριση του περιστατικού μετά το ατύχημα.

«Δεν κάλεσαν ασθενοφόρο. Θα περιμένουν εμένα να έρθω να παραλάβω το παιδί χτυπημένο για να το πάω στο νοσοκομείο; Κι αν ήμουν μακριά; Θα γινόταν χειρότερα. Έχει διαβήτη, πρέπει να έχει συνοδό ο Αριστείδης και άλλα δύο παιδιά» ανέφερε ο πατέρας του 13χρονου.