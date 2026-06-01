Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος – ΒΙΝΤΕΟ

Οι εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος επιστρέφουν σταδιακά στην πρωτεύουσα, με την κίνηση να έχει αρχίσει ήδη να γίνεται εμφανής, χωρίς όμως να καταγράφονται προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Αυτό εξηγείται, καθώς, ως φαίνεται, οι εκδρομείς μέχρι τις περίπου 16.00 δεν είχαν αποφασίσει να ξεκινήσουν το ταξίδι του γυρισμού. Μετά τη συγκεκριμένη ώρα, άρχισε να αυξάνεται η κυκλοφορία σιγά σιγά, που σημαίνει ότι αυτό είναι το πρώτο κύμα και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα αργότερα.

Η κορύφωση της επιστροφής αναμένεται από τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταγράφεται πυκνή κίνηση των οχημάτων μεν, χωρίς προβλήματα δε. Ωστόσο, λίγο μετά τον Ισθμό της Κορίνθου παρατηρήθηκε πυκνότερη ροή, πάλι όμως χωρίς αξιοσημείωτα προβλήματα.

Στα διόδια της Ελευσίνας οι ουρές ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, με τον χρόνο αναμονής να ναι κάτω του ενός λεπτού.

Εντούτοις, όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ της δημόσιας τηλεόρασης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου ξεκίνησε σιγά σιγά να αυξάνεται.

Υπενθυμίζεται πώς από τις 17.00 απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών ως και τις 11 το βράδυ.

Η παρουσία της Τροχαίας είναι εμφανής στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Τα στοιχεία λένε ότι το τριήμερο Παρασκευής, Σαββάτου, Κυριακής, έφυγαν 136.000 οχήματα και από τα διόδια Αφιδνών 102.000 οχήματα. Συνολικά, 238.000 οχήματα.