Τραγωδία στην Πάτρα: Σε σήμανση έργων προσέκρουσε η μοτοσικλέτα – Δεν λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα με θύματα πατέρα και γιο στην Πάτρα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ. Όπως προκύπτει, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος προσέκρουσε σε σήμανση έργων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, 52χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, με συνεπιβάτη έναν 17χρονο ημεδαπό, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δυο ανδρών.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

Δεν υπάρχει υλικό από την κάμερα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγραφή της κάμερας που είχε στο κράνος του ο 52χρονος οδηγός φαίνεται να σταματά λίγα δευτερόλεπτα πριν απότη σύγκρουση, γεγονός που δεν επιτρέπει προς το παρόν την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών του δυστυχήματος. Για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση, σύμφωνα με το thebest.gr.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής στο Ρίο, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος», σε ένα σημείο που κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Όπως αναφέρουν, στην περιοχή εκτελούνται εδώ και χρόνια έργα, ενώ στο παρελθόν έχουν σημειωθεί και άλλα σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Ο 17χρονος Κωνσταντίνος έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που διήρκεσαν περισσότερο από μία ώρα, ο 52χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.