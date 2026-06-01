Βίντεο: Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα – Δύο ελαφρά τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 1ης Ιουνίου 2026 σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα, προκαλώντας ελαφρά τραύματα σε δύο άτομα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (01/06) σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άτομα.
  • Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που τραντάχτηκαν κτίρια σε όλη την περιοχή και έσπασαν τα τζάμια. Αγρότες και κτηνοτρόφοι ανέφεραν κατάρρευση υποδομών και θάνατο πολλών ζώων.
  • Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν στον τόπο του συμβάντος, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

Πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (01/06) σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άτομα.

Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που τραντάχτηκαν κτίρια σε όλη την περιοχή, ενώ έσπασαν τα τζάμια. Την ώρα της έκρηξης το εργοστάσιο ήταν άδειο, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για αίτια της έκρηξης, η οποία ακούστηκε πολλά χιλιόμετρα μακριά.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ανέφεραν ότι κατέρρευσαν οι υποδομές τους και πέθαναν πολλά ζώα, ανάμεσα τους πολλές αγελάδες και κουνέλια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στον τόπο του συμβάντος για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής, ενώ το κοινό καλείται να την αποφύγει.

