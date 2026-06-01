Βίντεο: Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα – Δύο ελαφρά τραυματίες

Πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (01/06) σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άτομα.
Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που τραντάχτηκαν κτίρια σε όλη την περιοχή, ενώ έσπασαν τα τζάμια. Την ώρα της έκρηξης το εργοστάσιο ήταν άδειο, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για αίτια της έκρηξης, η οποία ακούστηκε πολλά χιλιόμετρα μακριά.
Αγρότες και κτηνοτρόφοι ανέφεραν ότι κατέρρευσαν οι υποδομές τους και πέθαναν πολλά ζώα, ανάμεσα τους πολλές αγελάδες και κουνέλια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στον τόπο του συμβάντος για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής, ενώ το κοινό καλείται να την αποφύγει.
Europe- #Explosion at the Ta’ Lourdes fireworks factory in Magħtab in #Malta at around 6:36 local time today on June 1st 2026
Residential buildings, cars, and other structures in the vicinity of the plant were damaged.
There have been no reports of casualties yet pic.twitter.com/1SAteyo4MY
Malta Fireworks factory explosion this morning around 6.30am. pic.twitter.com/e7PCbjbNUO
