Στέλιος Λεγάκης: «Μια κοπέλα είχε έρθει στο καμαρίνι μου και μου έγλειψε το αυτί»

Τον Στέλιο Λεγάκη τον γνωρίσαμε ενώ ήταν ακόμα έφηβος, μέσα από την συμμετοχή του στο γνωστό show «Ελλάδα έχει ταλέντο». Ο τραγουδιστής είχε καταφέρει να μαγέψει το κοινό με την φωνή του, και το 2012 αναδείχθηκε νικητής εκείνης της σεζόν της εκπομπής. Δέκα τέσσερα χρόνια μετά, έχει χαράξει τη δική του πορεία στον χώρο της μουσικής, με τον κόσμο να αναγνωρίζει το ταλέντο του. Ο καλλιτέχνης έδωσε συνέντευξη στο «Happy Day», η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 1η Ιουνίου, και εκεί περιέγραψε μία ακραία εκδήλωση θαυμασμού που έχει ζήσει.

Σχετικά με την περίοδο που διανύει, ο Στέλιος Λεγάκης είπε ότι: «Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ ήρεμος, δημιουργικός, και ετοιμάζω πάρα πολλά πράγματα».

Όταν ρωτήθηκε για μία ακραία εκδήλωση θαυμασμού που θυμάται, ο καλλιτέχνης απάντησε πως: «Θυμάμαι συγκεκριμένα όταν είχα πρωτομπεί σε μία σχέση, και είμαι στα καμαρίνια, κάθομαι, έρχεται μία κοπέλα να με συναντήσει, να με δει, και έτσι όπως μιλάμε, μου λέει: “Να σου πω κάτι στο αυτί;”. Της απάντησα θετικά, και ήρθε και μου έγλειψε το αυτί».

Η εξομολόγηση για την απώλεια του πατέρα του

Μιλώντας για τον θάνατο του πατέρα του, τον οποίο μάλιστα ο Στέλιος Λεγάκης «έχασε» ενώ ήταν μικρός, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι: «Ήταν αρκετά δύσκολο».

«Λόγω της μητέρας μου βέβαια και της γιαγιάς μου, η αλήθεια είναι ότι πήρα πάρα πολλή αγάπη, οπότε τα κενά αυτά κάπως καλύφτηκαν. Όχι τελείως. Νομίζω ότι τώρα που έχω και την μικρή, έχω κάνει και την κόρη μου, όλη αυτή η αγάπη και όλο αυτό το κενό, έχουν συμπληρωθεί άρτια», εξήγησε στη συνέχεια της συνέντευξής του.