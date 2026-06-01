Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Μια φορά τον χρόνο τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο – Τα πρώτα αρνητικά σχόλια τα έχεις από το σπίτι σου»

Ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αρνητικά και υβριστικά σχόλια που δέχεται, αποκαλύπτοντας ότι κινείται δικαστικά μία φορά τον χρόνο εναντίον ατόμων. Επίσης, αναφέρθηκε στην αρχική επίδραση των σχολίων και στην προέλευση των πρώτων αρνητικών κριτικών, ακόμη και από το οικογενειακό περιβάλλον.

Φωτογραφία: Facebook/Αλέξανδρος Τσουβέλας
Στο θέμα των αρνητικών αλλά και των υβριστικών σχολίων, αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Μιλώντας στην κάμερα του «Super Κατερίνα», ο επιτυχημένος κωμικός, ο οποίος είναι από τους πιο αγαπητούς της γενιάς του στο κοινό, περιέγραψε το πώς διαχειρίζεται τα άσχημα πράγματα που μπορεί κάποιος άγνωστος να του γράψει.

Όταν ρωτήθηκε για τα αρνητικά σχόλια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε ότι: «Πού και πού τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο, μια φορά τον χρόνο. Κάποιον που μου λέει “ψόφα”, αυτά, έχουμε και τέτοιους. Δεν είναι τίποτα χουλιγκάνοι. Είναι επιχειρηματίες, με οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας που τις ακολουθώ και συνεχίζω». 

«Τα πρώτα αρνητικά σχόλια τα έχεις από το σπίτι σου, από την οικογένειά του, ότι: “Τι πας τώρα να κάνεις εκεί πέρα; Να μπλέξεις εκεί πέρα”. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή επηρεάζεσαι, όταν δεν είσαι μαθημένος, αλλά όλα είναι και θέμα τριβής», εξήγησε ο επιτυχημένος κωμικός στη συνέχεια των δηλώσεών του.

