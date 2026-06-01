Ο Τραμπ λέει ότι δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη – «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου NBC News ότι δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν ότι αναστέλλει τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, όμως πιστεύει ότι έχουν γίνει «πάρα πολλές συζητήσεις», λίγη σιωπή θα έκανε καλό και είναι πρόθυμος να «περιμένει».

«Για να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το να σωπάσουμε θα ήταν πολύ καλό, και αυτό θα μπορούσε θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα”, είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού. Απλώς θα σιγήσουμε. Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Αυτοί χάνουν μια περιουσία», υποστήριξε.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι το Ιράν διακόπτει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αφού το Ισραήλ διέταξε τον στρατό του να διεισδύσει βαθύτερα στον Λίβανο, περιπλέκοντας τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές παρά μαχητές αλλά ο ίδιος δεν έχει ενημερωθεί ότι διακόπτουν τις συνομιλίες.