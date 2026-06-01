Αλεξία Κεφαλά: «Έχω πέσει από άλογο – Δεν ξέρω τι ακριβώς πήγε στραβά, μπορεί να τρόμαξε λίγο»

Συνέντευξη στο «Happy Day» παραχώρησε η Αλεξία Κεφαλά. Η γνωστή influencer, μίλησε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή για την αγάπη της για την ιππασία. Ανάμεσα σε άλλα, εξομολογήθηκε πως έχει πέσει από άλογο, και αναφέρθηκε στις συνθήκες που μπορεί να έπαιξαν ρόλο στο ατύχημα που είχε, σημειώνοντας ότι δεν έχει κινδυνεύσει.

Μιλώντας για το κομμάτι της ιππασίας, η Αλεξία Κεφαλά είπε πως με τον σύζυγό της και επιτυχημένο ράπερ FY, έχουν έρθει και μαζί, τονίζοντας το πόσο την έχει στηρίξει στη συγκεκριμένη ασχολία της: «Με τον Φίλιππο ερχόμαστε πάρα πολύ συχνά. Προσπάθησα να τον φέρω να κάνει.

Έκανε δύο μαθήματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχεις το μικρόβιο για να ασχοληθείς παραπάνω. Με παρακολουθεί, βλέπει την πρόοδο μου. Είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις ότι ο άνθρωπός σου σε στηρίζει σε κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός ότι δεν τον ενδιαφέρει».

Όταν ρωτήθηκε, για το αν έχει κινδυνέψει ποτέ πάνω στο άλογο, η δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε ότι: «Έχω πέσει σίγουρα, αλλά όχι. Ήταν ένα καινούργιο άλογο, δεν το είχα ιππεύσει ξανά, δεν το ήξερα καλά.

Δεν ξέρω τι ακριβώς πήγε στραβά, μπορεί να τρόμαξε λίγο. Μπορεί, ας πούμε, μέχρι και το κρύο να επηρεάσει ένα άλογο, από το να κάνει μία απότομη κίνηση, και με έριξε».