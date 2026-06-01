Kόντρα Ράμα – Τσίπρα στα social media για τα επεισόδια στην Αλβανία

«Οφείλω να ομολογήσω ότι μου προκαλεί και εμένα έκπληξη το γεγονός ότι έσπευσες να απαντήσεις με αιχμές περί εθνικιστικής ρητορικής στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) για την βία που ασκήθηκε σε Έλληνα πολίτη και μέλος της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, που συνοδεύτηκε από την υπενθύμιση για την ανάγκη συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο» σημειώνει, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τη μακροσκελή ανάρτηση του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος, με τη σειρά του, απαντούσε στην ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.

«Κατανοώ τον εκνευρισμό της στιγμής και για αυτό δεν θυμώνω, ωστόσο καλό είναι να θυμάσαι ότι η στάση του καθενός μας απέναντι στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας.

«Καλό είναι να μην μπερδεύουμε το πατριωτικό μας καθήκον να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της εθνικής μας μειονότητας όπως και κάθε μειονότητας, με τον εθνικισμό που δυστυχώς στις μέρες μας δηλητηριάζει ξανά το μυαλό και τις σχέσεις των ανθρώπων», υπογράμμισε.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

«Αγαπητέ μου φίλε Έντι, Ελπίζω και εγώ να είσαι καλά.

Οφείλω να ομολογήσω ότι μου προκαλεί και εμένα έκπληξη το γεγονός ότι έσπευσες να απαντήσεις με αιχμές περί εθνικιστικής ρητορικής στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) για την βία που ασκήθηκε σε Έλληνα πολίτη και μέλος της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, που συνοδεύτηκε από την υπενθύμιση για την ανάγκη συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Κατανοώ τον εκνευρισμό της στιγμής και για αυτό δεν θυμώνω, ωστόσο καλό είναι να θυμάσαι ότι η στάση του καθενός μας απέναντι στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Και πολύ καλά γνωρίζεις φίλε, ότι οι αγώνες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα επιτεύγματά μας για την ειρήνη και την συνεργασία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν αφήνουν σε κανέναν το δικαίωμα να μου απευθύνει δημόσια μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός και τι η αριστερά του 21ου αιώνα.

Άλλωστε καλό είναι να μην μπερδεύουμε το πατριωτικό μας καθήκον να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της εθνικής μας μειονότητας όπως και κάθε μειονότητας, με τον εθνικισμό που δυστυχώς στις μέρες μας δηλητηριάζει ξανά το μυαλό και τις σχέσεις των ανθρώπων.

Χαίρομαι πάντως για το γεγονός ότι ελήφθησαν μέτρα απέναντι σε όσους συμμετείχαν σε αυτό το περιστατικό. Και ελπίζω οι αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε πολίτη που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Όπως θα αναγνωρίζεις και εσύ οι προοδευτικές δυνάμεις είναι πάντοτε υπέρ της προάσπισης του κράτους δικαίου – είτε μιλούμε για μεμονωμένα συμβάντα, είτε για συμβάντα που δεν μπορούν να λέγονται μεμονωμένα διότι είναι επαναλαμβανόμενα. Και αυτό φυσικά αφορά την Αριστερά σε όλη την Ευρώπη.

Ήδη πριν σχεδόν μια δεκαετία, θυμάμαι, φίλε Έντι, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη σημασία που είχε για την ευρωπαική προοπτική της Αλβανίας, η κατοχύρωση των περιουσιακών δικαιωμάτων για όλους τους Αλβανούς πολίτες – και βέβαια της Ελληνική Εθνικής Μειονότητας. Κάθε ουσιαστική πρόοδος σε αυτήν την κατεύθυνση θα συμβάλλει στην ευρωπαϊκή προοπτική της φίλης Αλβανίας και του λαού της. Και κάθε οπισθοδρόμηση θα αποτελέσει εμπόδιο για αυτήν. Και αυτό είναι γεγονός.

Παλιέ μου φίλε Έντι, σου εύχομαι τα καλύτερα και ειλικρινά προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μας τόσο για ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη φίλη Αλβανία, όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις».

My dear friend Edi,@ediramaal I hope you are also doing well, I must admit that I am also surprised by the fact that you rushed to respond with allegations of nationalist rhetoric to the statement by the Hellenic Left Alliance (ELAS) – a statement on the violence inflicted… — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) June 1, 2026

Τι είχε προηγηθεί

Είχε προηγηθεί μία ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία καλούσε την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στα απαραίτητα διαβήματα διαμαρτυρίας προς τα Τίρανα και να καταστήσει σαφές ότι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας αποτελεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των περιουσιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Ο Έντι Ράμα απάντησε προσωπικά στον πρώην πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του.

«Αγαπητέ Αλέξη Τσίπρα. Ελπίζω να είσαι πολύ καλά. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά θέλω να εκφράσω την έκπληξή μου για το πόσο γρήγορα ακόμη και το νέο σου κόμμα συνέβαλε στη μετατροπή ενός εντελώς μεμονωμένου περιστατικού σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας, απορρίπτοντας τα τεκμηριωμένα γεγονότα και δίνοντας έμφαση σε μισές αλήθειες, που συχνά αποτελούν την πιο παραπλανητική μορφή ψεύδους — ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από εθνικιστικές αποχρώσεις, θα έλεγα», ανέφερε ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Ο Ράμα υποστήριξε ότι το περιστατικό στη Σβέρντιτσα δεν συνδέεται με μια συνηθισμένη διαμαρτυρία για ιδιοκτησιακά ζητήματα, αλλά εκτυλίχθηκε σε ένα περιβάλλον έντασης που, όπως είπε, τροφοδοτήθηκε από παραπληροφόρηση και απόπειρες παρεμπόδισης νόμιμων επενδυτικών δραστηριοτήτων.

«Το δυσάρεστο και καταδικαστέο περιστατικό στη Σβέρντιτσα δεν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης διαμαρτυρίας για ζητήματα ιδιοκτησίας. Εκτυλίχθηκε σε ένα κλίμα έντασης που τροφοδοτήθηκε από εκτεταμένη παραπληροφόρηση, συνοδευόμενη από επανειλημμένες προσπάθειες παρεμπόδισης των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδιαίτερα αξιόπιστων διεθνών ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ιδιωτική γη που απέκτησαν από νόμιμους ιδιοκτήτες με έγκυρους τίτλους κυριότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με την αλβανική νομοθεσία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οποιαδήποτε βλάβη σε οποιοδήποτε άτομο, Αλβανό, Έλληνα ή μη, είναι λυπηρή. Οι περιστάσεις διευκρινίστηκαν γρήγορα, οδηγώντας στη σύλληψη του υπεύθυνου προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας τους και στην απόλυση του διευθυντή της αστυνομίας της Αυλώνας”, σημείωσε στην ανάρτησή του ο Ράμα.

Συνεχίζοντας, ο Αλβανός πρωθυπουργός επισήμανε: “Τι περισσότερο θα περίμενες, Αλέξη, και ποια πρόσθετα μέτρα θα είχες λάβει ως Πρωθυπουργός υπό αυτές τις συνθήκες; Η μνήμη μου λέει ότι, αν οι θέσεις μας είχαν αντιστραφεί, η αντίδρασή σου πιθανότατα θα ήταν πολύ λιγότερο αποφασιστική. Αλλά, αυτό δεν είναι το θέμα.

Το θέμα είναι ότι δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε υπεύθυνο να μετατρέπουμε ένα μεμονωμένο περιστατικό σε απόδειξη παραβίασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή του κράτους δικαίου. Αντίθετα, κάτι τέτοιο είναι άδικο, ανεύθυνο και αντίθετο με τις ευρωπαϊκές αξίες που ισχυριζόμαστε ότι μοιραζόμαστε. Καμία επερχόμενη εκλογική εκστρατεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια συμπεριφορά, ειδικά από ένα νέο κόμμα που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή αριστερά του εικοστού πρώτου αιώνα.

Η δέσμευση της Αλβανίας στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ιδιοκτησίας και στα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων δεν είναι θέμα πολιτικής ευκολίας. Είναι συνταγματική υποχρέωση, ευρωπαϊκή δέσμευση και μια πραγματικότητα που αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία και τους θεσμούς μας.

Όπως έχω τονίσει σε προηγούμενες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απάντησής μου στις ανησυχίες σας σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας σε θέματα που αφορούν Έλληνες, συμφωνώ απόλυτα ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι απαραίτητος. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ωστόσο, τα γεγονότα πρέπει να διαπιστώνονται από αρμόδιους θεσμούς και δικαστήρια, όχι από πολιτικές δηλώσεις που εκδίδονται από άλλη χώρα και διαμορφώνονται από εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες”.

Ράμα: Η Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία είναι ένας θησαυρός

“Η Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία είναι ένας θησαυρός που εκτιμώ απεριόριστα. Απολαμβάνει δικαιώματα και προστασίες που δεν είναι ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από αυτά που απολαμβάνουν όλοι οι Αλβανοί πολίτες και εργάζομαι καθημερινά για την ενίσχυσή τους, χάρη και στη στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση.

Γι’ αυτό ελπίζω ότι θα συμφωνήσεις ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας εξυπηρετούνται καλύτερα από γεγονότα και όχι από υποθέσεις, και από σεβασμό στο κράτος δικαίου και τους θεσμούς των γειτονικών χωρών και όχι από πολιτικές εικασίες”.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Έντι Ράμα ευχήθηκε επιτυχία στον Αλέξη Τσίπρα στις επερχόμενες εκλογές, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το νέο του κόμμα θα αποδείξει πως τα νέα πολιτικά κινήματα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουν γνώριμα μοτίβα δημόσιου διαλόγου.

Άφησε, μάλιστα, αιχμές για τoν “πειρασμό” της συσπείρωσης ψηφοφόρων γύρω από τη σημαία μέσω βιαστικών συμπερασμάτων για γειτονικές χώρες και τους θεσμούς τους.

“Η Ευρώπη χρειάζεται λιγότερα αντανακλαστικά από το παρελθόν και περισσότερη εμπιστοσύνη στα γεγονότα, τους θεσμούς και τις σχέσεις καλής γειτονίας”, ανέφερε ο Ράμα, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του με τη φράση “ό,τι καλύτερο, παλιέ μου φίλε”.