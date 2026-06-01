Τραμπ: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε παύση των εχθροπραξιών – Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε σε παύση των εχθροπραξιών.

«Μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσει πλήρως το πυρ», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Διαβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθ’ οδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ ανέμενε την τελική έγκριση του Τραμπ για να ξεκινήσει επιχειρήσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού.

BREAKING: President Trump on Truth Social: “I had a very productive call with Prime Minister Bibi Netanyahu, of Israel, and there will be no Troops going to Beirut, and any Troops that are on their way, have already been turned back. Likewise, through highly placed… pic.twitter.com/EbzfcbcRwO — RedWave Press (@RedWavePress) June 1, 2026

«Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν»

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό».