Τραμπ: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε παύση των εχθροπραξιών – Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, έπειτα από επικοινωνίες με υψηλόβαθμους εκπροσώπους και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε σε παύση των εχθροπραξιών.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε σε παύση των εχθροπραξιών.

«Μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσει πλήρως το πυρ», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Διαβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθ’ οδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ ανέμενε την τελική έγκριση του Τραμπ για να ξεκινήσει επιχειρήσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού.

 

«Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν»

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό».

