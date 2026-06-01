Λάκης Γαβαλάς: «Νομίζω ότι θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς»

Στο «Πρωινό» έδωσε συνέντευξη ο Λάκης Γαβαλάς, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/6). Ο επιτυχημένος σχεδιαστής μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, απάντησε και για το θέμα του παιδιού, δηλώνοντας πως είναι κάτι που του λείπει.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Λάκης Γαβαλάς είπε ότι: «Οι φίλες μου, αλήθεια στο λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι και εγώ είμαι ο άνδρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε από το ρινικό διάφραγμα που χαλάει, από το εντερικό σύνδρομο που χαλάει.

Καταλαβαίνεις να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρινικοεντερικό πρόβλημα; Δεν κοιμάσαι αγάπη μου».

Σχετικά με το κομμάτι του παιδιού, και το γεγονός πώς ήθελε να βιώσει την πατρότητα, ο αγαπημένος σχεδιαστής, με την μεγάλη πορεία στον κόσμο της μόδας, εξομολογήθηκε πως: «Εγώ τώρα θέλω να είμαι με παιδιά.

Έχω δύο φίλες μου, και παλιές μου συνεργάτιδες, αλλά διατηρούμε τη φιλία, όπου έκαναν παιδάκια μικρά. Έχω αυτή την επαφή, στο να είμαι με παιδάκια μαζί. Αλλά σίγουρα μου λείπει. Νομίζω ότι θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς, σε αυτή την περίοδο».