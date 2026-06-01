Λάκης Γαβαλάς: «Νομίζω ότι θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς»

Ο Λάκης Γαβαλάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, όπου εξομολογήθηκε την έλλειψη που νιώθει για την πατρότητα. Ο σχεδιαστής μόδας δήλωσε πως πιστεύει ότι θα ήταν καλός πατέρας και πλέον παππούς, εκφράζοντας την επιθυμία του να βρίσκεται κοντά σε παιδιά.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Λάκης Γαβαλάς
Φωτογραφία: Instagram/lakis.gavalas
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο «Πρωινό» έδωσε συνέντευξη ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος απάντησε και για το θέμα του παιδιού, δηλώνοντας πως είναι κάτι που του λείπει.
  • Ο αγαπημένος σχεδιαστής εξομολογήθηκε: «Εγώ τώρα θέλω να είμαι με παιδιά. Έχω αυτή την επαφή, στο να είμαι με παιδάκια μαζί. Αλλά σίγουρα μου λείπει».
  • Τέλος, ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς, σε αυτή την περίοδο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στο «Πρωινό» έδωσε συνέντευξη ο Λάκης Γαβαλάς, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/6). Ο επιτυχημένος σχεδιαστής μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, απάντησε και για το θέμα του παιδιού, δηλώνοντας πως είναι κάτι που του λείπει.

Λάκης Γαβαλάς: «Μετά τις φυλακές, έχασα τα πάντα και ζούσα ταπεινά και φτωχά» – ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Λάκης Γαβαλάς είπε ότι: «Οι φίλες μου, αλήθεια στο λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι και εγώ είμαι ο άνδρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε από το ρινικό διάφραγμα που χαλάει, από το εντερικό σύνδρομο που χαλάει.

Καταλαβαίνεις να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρινικοεντερικό πρόβλημα; Δεν κοιμάσαι αγάπη μου». 

Λάκης Γαβαλάς για τη μη αναμενόμενη θέση του Akylas στην Eurovision: «Δεν ξέρεις τι συμφέροντα παίζονται» – ΒΙΝΤΕΟ

Σχετικά με το κομμάτι του παιδιού, και το γεγονός πώς ήθελε να βιώσει την πατρότητα, ο αγαπημένος σχεδιαστής, με την μεγάλη πορεία στον κόσμο της μόδας, εξομολογήθηκε πως: «Εγώ τώρα θέλω να είμαι με παιδιά.

Έχω δύο φίλες μου, και παλιές μου συνεργάτιδες, αλλά διατηρούμε τη φιλία, όπου έκαναν παιδάκια μικρά. Έχω αυτή την επαφή, στο να είμαι με παιδάκια μαζί. Αλλά σίγουρα μου λείπει. Νομίζω ότι θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς, σε αυτή την περίοδο». 

Λάκης Γαβαλάς: Το My Style Rocks μου άφησε μια γεύση πατσά, έχω υπογράψει 1+1 συμβόλαιο για το GNTM
Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ