Λάκης Γαβαλάς για τη μη αναμενόμενη θέση του Akylas στην Eurovision: «Δεν ξέρεις τι συμφέροντα παίζονται» – ΒΙΝΤΕΟ

Τα αποτελέσματα της φετινής Eurovision και την μη αναμενόμενη θέση βάσει των προγνωστικών θέση που κατέλαβε ο Akylas σχολίασε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA.

«Τώρα συνειδητοποίησα ότι πήραμε μια θέση που δεν ήταν καν στα προγνωστικά. Έτσι είναι η ζωή!», ανέφερε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας σε ερώτηση για τη φετινή Eurovision.

«Ο Akylas είναι ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, όταν εμφανίστηκε στη σκηνή, σείστηκε ο τόπος. Δεν ξέρεις και τι συμφέροντα παίζονται», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Ο κόσμος ζητάει να με βλέπει στην τηλεόραση και τους ευγνωμονώ γι’ αυτό», δήλωσε επίσης στην εκπομπή.