Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη: Είχαν κατηγορηθεί ξανά στο παρελθόν τα δύο αδέλφια – Υπάρχουν κι άλλες παρόμοιες περιπτώσεις

Αρνούνται τις κατηγορίες τα τρία μέλη οικογένειας, που κατηγορούνται για το κύκλωμα εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, οι καταγγέλλοντες περιγράφουν στις καταθέσεις τους ένα κλίμα φόβου, με καταπατήσεις και εμπρησμούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται όχι μόνο να καταπατούσαν αγροτεμάχια με τα κοπάδια τους, αλλά και να προκαλούσαν ζημιές, προκειμένου να εκβιάσουν τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων.

Ένα από τα θύματα μίλησε στον ΑΝΤ1 και περιέγραψε όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε η οικογένειά του. «400 κτήματα και κάτι παραπάνω. Το κόψανε με ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, το οποίο το καταστρέψανε. Κλωτσάγανε κιόλας δεξιά. Τα άρβυλα φαίνονταν κάτω, οι πατουχιές, τα πάντα. Έτυχε να ορίζουμε πάρα πολλή περιουσία, πάνω από 200 στρέμματα, εγώ και τα παιδιά μου, κι ήμασταν στόχος, διότι, αν υποκύπταμε εμείς, καταλαβαίνετε. Περάσαμε πέντε χρόνια μαρτυρικά, κι εγώ και η οικογένειά μου κι οι άλλοι σαράντα», είπε.

Εκτός από τους βασικούς καταγγέλλοντες, άλλα 20 άτομα έχουν καταθέσει ότι υπέστησαν οικονομική ζημία από 1.000 έως 80.000 ευρώ από τους συλληφθέντες και ζητούν την ποινική δίωξή τους.

Η δικηγόρος των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι τα περιστατικά στα οποία αναφέρεται η δικογραφία είναι παλαιότερα. «Οι πράξεις που μας αποδίδονται αφορούν περιστατικά του 2021, του 2022 και του 2023, άρα παλαιότερα περιστατικά. Λείπει, λοιπόν, το στοιχείο της αμεσότητας κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων», είπε.

Είχαν κατηγορηθεί ξανά τα δύο αδέλφια

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια (ο 44χρονος και ο 39χρονος) έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα. Ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματική βλάβη αστυνομικού, απειλή και εξύβριση αστυνομικού, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο αδελφός του έχει κατηγορηθεί για απειλή, εξύβριση, φθορές με πυροβολισμούς, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και κλοπή.

Υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις όπως αυτή στα Βορίζια

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ένα από τα θύματα είναι ο αδελφός του δημάρχου Αμαρίου, ο οποίος είχε προχωρήσει σε καταγγελία από το 2022. Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, η υπόθεση αυτή δεν είναι η μοναδική, καθώς φέρεται να υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Την περίοδο της πανδημίας, το 2021-2022, μία γυναίκα από το Καστέλι Κισάμου, η οποία είχε κληρονομήσει ένα κτήμα από τον πατέρα της, είχε καταγγείλει ότι άτομα από τον Μυλοπόταμο είχαν μπει στην έκταση και είχαν βάλει εκεί τα πρόβατά τους.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, είχε απευθυνθεί πολλές φορές στην Εισαγγελία, χωρίς όμως να κινηθεί η διαδικασία. Όπως υποστήριξε, της έλεγαν ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν διασυνδέσεις σε όλη την πόλη. Παρόμοια κατάσταση φέρεται να υπήρχε και στον νομό Ηρακλείου.

Στο «φως» η μήνυση που είχαν καταθέσει το 2024 οι κάτοικοι του Αμαρίου

Κάτοικοι από το Αμάρι στην Κρήτη προσέφυγαν το 2024 στη Δικαιοσύνη, υποβάλλοντας μήνυση με την οποία ζητούσαν να προστατευθούν από τα ανεπιτήρητα κοπάδια τα οποία καταπατούσαν τις περιουσίες τους.

Στη μήνυση περιγράφεται καθεστώς ανομίας, αυθαιρεσίας και φόβου το οποίο βίωναν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή.

Μάλιστα, στρέφονταν κατά των τριών αγροτοκτηνοτρόφων από τα Βορίζια, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης, ενώ έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή στην ανακρίτρια Ρεθύμνου.

Της μηνυτήριας αναφοράς είχε προηγηθεί έγγραφη καταγγελία την οποία συνεπέγραφαν 100 συγχωριανοί και κοντοχωριανοί των πέντε που κατέθεσαν την μηνυτήρια αναφορά, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Η μηνυτήρια αναφορά των πέντε κρητικών

«Παρά την σωρεία μηνύσεων, αναφορών και καταγγελιών μας -και δεκάδων άλλων πολιτών- σε βάρος των ανωτέρω και συγκεκριμένα σε βάρος του 1ου, 2ου και 3ου, δυστυχώς μέχρι και σήμερα ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα που ταλανίζει μια ολόκληρη περιοχή και δεκάδες οικογένειες του Νομού Ρεθύμνου δεν έχει εισέτι επιλυθεί. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι τρείς μηνυόμενοι, κτηνοτρόφοι, προερχόμενοι από χωριό του γειτονικού Νομού Ηρακλείου, εμφανίστηκαν με τα ποιμνιά τους στην κτηματική περιφέρεια της τ.κ. Αποδούλου του Δήμου Αμαρίου το έτος 2021 και έκτοτε η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει πλήρως, καθότι οι ανωτέρω μηνυόμενοι ξεκίνησαν και συνεχίζουν να πράττουν σωρεία παραβάσεων σε βάρος των περιουσιών μας και γενικότερα των περιουσιών που διατηρούν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι όχι μόνον ζημιώνονται και είναι αδύνατον να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους, αλλά στην κυριολεξία ένεκα του καθεστώτος φόβου που έχει επιβληθεί, δεν μπορούν καν να τα προσεγγίσουν.

Οι τρείς πρώτοι μηνυόμενοι αποφάσισαν εντελώς ξαφνικά να μεταφέρουν το μεγάλο ποίμνιό τους στην περιοχή μας, προκαλώντας όλα αυτά τα χρόνια επί μονίμου βάσεως ανεξέλεγκτα φθορές στην περιουσία μας, την οποία προσπαθούμε να διατηρήσουμε τόσα έτη και εκ της οποίας βιοποριζόμαστε. Πολλοί από εμάς βλέπουμε καθημερινά την πατρογονική μας περιουσία έρμαιο στα χέρια αυτών να καταστρέφεται από το ανεπιτήρητο ποίμνιό τους. Τόσο για τις παραπάνω περιγραφόμενες πράξεις όσο και για άλλες αξιόποινες πράξεις σε βάρος μας υπάρχει σωρεία δικογραφιών με κατηγορούμενους του τρείς εκ των μηνυόμενων τις οποίες και προσκομίζουμε ενώπιον Σας ωστόσο ουδεμία ουσιαστική κύρωση έχουν υποστεί μέχρι σήμερα, ποινική ή διοικητική, με αποτέλεσμα να έχει εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς ανομίας, αυθαιρεσίας και φόβου στην ευρύτερη περιοχή, εν γνώσει δυστυχώς των Αστυνομικών Αρχών, στις οποίες κατ’ επανάληψιν έχουμε προσφύγει. Συγκεκριμένα μέχρι και σήμερα παρά την σωρεία μηνύσεων που έχουν κατατεθεί σε βάρος τους, την έγγραφη καταγγελία που έχουμε αποστείλει με δική μας πρωτοβουλία και την οποία συνυπογράφουν 100 συγχωριανοί μας οι οποίοι και έχουν άμεσο έννομο συμφέρον, προς τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ουδεμία φορά δεν έχουν συλληφθεί ούτε και κρατηθεί στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ μάλιστα δεν τους έχει επιβληθεί κανένα διοικητικό πρόστιμο όπως ορίζει το άρθρο 38 του Ν. 4760/2020. Με την στάση αυτή που διατηρούν επί σειρά ετών οι αρμόδιες Αρχές δείχνουν να σιωπούν έναντι της σε βάρος μας παραβατικής συμπεριφοράς των τριών πρώτων εκ μηνυόμενων.

Από το έτος 2021 έχουμε ξεκινήσει να καταγγέλλουμε ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής την προσβλητική και επιζήμια συμπεριφορά σε βάρος μας από τους ανωτέρω μηνυόμενους. Ωστόσο μέχρι και σήμερα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ουδεμία αρμόδια Αρχή δεν έχει επιληφθεί ουσιαστικά επί του θέματος αυτού, αναγκάζοντας μας για ακόμα μία φορά να βρεθούμε ενώπιον Σας ζητώντας τα αυτονόητα, ήτοι την εφαρμογή των νομίμων διατάξεων για την και την επιβολή των απαραίτητων προστίμων ώστε να πάψει δια παντός η συμπεριφορά αυτή σε βάρος μας, καθώς και να αποτραπεί η όποια παραβατική συμπεριφορά επρόκειτο να επιδείξουν οι μηνυόμενοι στο μέλλον.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των μηνυόμενων και παντός άλλου υπευθύνου και δη των καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδίων υπηρεσιακών και διοικητικών υπευθύνων, αυτουργού, συναυτουργού, ηθικού αυτουργού και εν γένει συμμετόχου για τις όποιες πράξεις έχουν τελεσθεί από τους μηνυόμενους, αλλά και για τις παραλείψεις όσων όφειλαν υπηρεσιακώς να ενεργήσουν».