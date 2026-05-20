Μπέος κατά Akyla και Καπουτζίδη: «Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική, με ένα παιδί να κουνάει τον κ@@ο του»

Ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος δεν έμεινε για πολύ σιωπηλός, μετά την κατακραυγή για τα όσα είχε πει σχετικά με την ευθανασία των αδέσποτων. Αυτή τη φορά, επανήλθε στα γνωστά γι’ αυτόν λεκτικά και επικοινωνιακά “μονοπάτια”, αυτά σε βάρος ομοφυλόφιλων συμπολιτών μας.

Προχώρησε σε έναν ομοφοβικό σχολιασμό, με αφορμή τη Eurovision. Στο στόχαστρό του μπήκαν ο Akylas, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού, και ο παρουσιαστής, Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο δήμαρχος Βόλου, σε βίντεο που ανέβασε την Τετάρτη στο Facebook, ξεκινά προϊδεάζοντας, λέγοντας «μην αρχίσετε να με χαρακτηρίζετε πάλι σεξιστή, ρατσιστή και φοβικό».

Στη συνέχεια, ισχυρίζεται ο Ακύλας του είναι συμπαθής, αλλά αμέσως μετά συμπληρώνει:

«Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα, με ένα παιδί να κουνάει τον κ..ο του. Αυτό είναι η Ελλάδα; Ρε ντρέπεστε λίγο; Τι νομίζετε ότι είναι οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά; Ρε θα σοβαρευτείτε λιγάκι;»

Επίσης ζητά από τα κρατικά και ιδιωτικά κανάλια να βάλουν «ένα φρένο σε όλα αυτά» γιατί «η πλειοψηφία των Ελλήνων που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια, δεν μας αρέσουν αυτά».

