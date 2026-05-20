Γέφυρα ζωής για τη μεταφορά βρέφους στη Θεσσαλονίκη που τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, το απόγευμα, για την επείγουσα μεταφορά ενός βρέφους μόλις εννέα μηνών, το οποίο τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση.

Το κοριτσάκι από τη Βέροια υπέστη αιμάτωμα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε άμεσα με το ΙΧ του πατέρα της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Περιπολικά συνόδευσαν το όχημα από το ύψος των διοδίων Ωραιοκάστρου μέχρι το νοσοκομείο, ώστε το βρέφος να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στους γιατρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται, κυρίως για προληπτικούς λόγους, στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου.