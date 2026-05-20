Γέφυρα ζωής για τη μεταφορά βρέφους στη Θεσσαλονίκη που τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Περιπολικό
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, το απόγευμα, για την επείγουσα μεταφορά ενός βρέφους μόλις εννέα μηνών, το οποίο τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση.

Το κοριτσάκι από τη Βέροια υπέστη αιμάτωμα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε άμεσα με το ΙΧ του πατέρα της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Περιπολικά συνόδευσαν το όχημα από το ύψος των διοδίων Ωραιοκάστρου μέχρι το νοσοκομείο, ώστε το βρέφος να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στους γιατρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται, κυρίως για προληπτικούς λόγους, στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύλλογος εργαζομένων ΨΝΑ: Ο θάνατος ασθενούς φέρνει στο φως τις ελλείψεις προσωπικού

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Εργαζόμενοι στον Επισιτισμό – Τουρισμό: Προχωρούν σε πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου – «Το επίδομα ανεργίας αντί να επε...

Η «ακτινογραφία» της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μας – 1 στα 10 νοικοκυριά έχει καθυστερήσεις σε πληρωμές δανείων ή ενοικίω...

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
21:21 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Μπέος κατά Akyla και Καπουτζίδη: «Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική, με ένα παιδί να κουνάει τον κ@@ο του»

Ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος δεν έμεινε για πολύ σιωπηλός, μετά την κατακραυγή για τα όσα ε...
21:03 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό ορειβάτη στον Όλυμπο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση στον Όλυμπο για τον εντοπισμό ενός 25χρονου ορειβ...
20:23 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

«Θρίλερ» στο δάσος της Στροφυλιάς: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά από εργαζόμενους – Στο σημείο ιατροδικαστής

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί στο δάσος της Στροφυλιάς, στη Δυτική Αχαΐα, καθώς κατά τη ...
19:57 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Πώς έγινε το τροχαίο με τον νεκρό μοτοσικλετιστή στην Αττική Οδό – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε πριν απο λίγο η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που ση...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν