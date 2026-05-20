Υρώ Μανέ: «Από τα σύννεφα πέφτεις κυρίως όταν ξέρεις τους ανθρώπους – Όλοι μας νομίζω ότι έχουμε κάποια σημάδια, που λες μετά ότι υπήρχε κάτι»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Υρώ Μανέ
Φωτογραφία: Instagram/studio4_ert
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4», με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, κάθισε η Υρώ Μανέ την Τετάρτη 20 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η επιτυχημένη ηθοποιός μίλησε και για το γεγονός πως έχει πέσει από τα σύννεφα για ανθρώπους.

Υρώ Μανέ: «Εμάς που παίζαμε στην τηλεόραση μας είχαν στο περιθώριο, ήμασταν οι εμπορικοί και αυτοί ήταν οι ποιοτικοί…»

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε από τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, για το αν έχει πέσει ποτέ από τα σύννεφα για έναν άνθρωπο, η Υρώ Μανέ απάντησε: «Εννοείται ότι έχω πέσει από τα σύννεφα για άνθρωπο. Πάρα πολύ! Από τα σύννεφα πέφτεις κυρίως όταν ξέρεις τους ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, να το έχουν βρει μπροστά τους».

«Τελικά, στον απολογισμό που κάνεις, λες και όμως, “εκεί είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν ήθελα να το δω”. Αυτή την εθελοτυφλία που παθαίνουμε. Όλοι μας νομίζω ότι έχουμε κάποια σημάδια που λες μετά, όταν πέσεις από τα σύννεφα, ότι “υπήρχε κάτι, το έβλεπα ότι κάτι υπήρχε”», συνέχισε.

Υρώ Μανέ για τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου: «Είναι σαν να σταματάει ο χρόνος και μπαίνεις σε μία άλλη διάσταση»

«Κάνοντας λοιπόν και τον απολογισμό, και την αυτοκριτική σου, λες ότι “πιθανόν και εγώ να μην το είδα την ώρα που έπρεπε, για να αποχωρίσω σιγά-σιγά, και να μην αφήσω το περιθώριο να έρθει αυτό το σύννεφο που να με κατατροπώσει”», κατέληξε η καλλιτέχνις.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύλλογος εργαζομένων ΨΝΑ: Ο θάνατος ασθενούς φέρνει στο φως τις ελλείψεις προσωπικού

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Εργαζόμενοι στον Επισιτισμό – Τουρισμό: Προχωρούν σε πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου – «Το επίδομα ανεργίας αντί να επε...

Η «ακτινογραφία» της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μας – 1 στα 10 νοικοκυριά έχει καθυστερήσεις σε πληρωμές δανείων ή ενοικίω...

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
21:41 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Τζούλια Νόβα για τον σύζυγό της: «Δεν θέλει καθόλου να αφήνω την κόρη μας – Πλέον δεν μπορούμε να αφιερώσουμε τόσο πολύ χρόνο ο ένας στον άλλον»

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου προβλήθηκε μία συνέντευξη που έδω...
20:35 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν μάνα και δασκάλα – Νοιαζόταν για τους πάντες»

Στην κάμερα της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ...
18:56 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Φωκάς Ευαγγελινός: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί» – Η ανάρτηση για τη Eurovision 2026

Την πρώτη του ανάρτηση μετά τη Eurovision 2026, πραγματοποίησε ο Φωκάς Ευαγγελινός στο προφίλ ...
17:46 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Κώστας Τουρνάς: «Έχω σκεφτεί να σταματήσω το τραγούδι, οι αντοχές δεν είναι πάντα οι ίδιες»

Μία συνέντευξη στο «Buongiorno» έδωσε ο Κώστας Τουρνάς. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, με την μεγ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν