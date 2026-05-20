Υρώ Μανέ: «Από τα σύννεφα πέφτεις κυρίως όταν ξέρεις τους ανθρώπους – Όλοι μας νομίζω ότι έχουμε κάποια σημάδια, που λες μετά ότι υπήρχε κάτι»

Στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4», με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, κάθισε η Υρώ Μανέ την Τετάρτη 20 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η επιτυχημένη ηθοποιός μίλησε και για το γεγονός πως έχει πέσει από τα σύννεφα για ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε από τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, για το αν έχει πέσει ποτέ από τα σύννεφα για έναν άνθρωπο, η Υρώ Μανέ απάντησε: «Εννοείται ότι έχω πέσει από τα σύννεφα για άνθρωπο. Πάρα πολύ! Από τα σύννεφα πέφτεις κυρίως όταν ξέρεις τους ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, να το έχουν βρει μπροστά τους».

«Τελικά, στον απολογισμό που κάνεις, λες και όμως, “εκεί είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν ήθελα να το δω”. Αυτή την εθελοτυφλία που παθαίνουμε. Όλοι μας νομίζω ότι έχουμε κάποια σημάδια που λες μετά, όταν πέσεις από τα σύννεφα, ότι “υπήρχε κάτι, το έβλεπα ότι κάτι υπήρχε”», συνέχισε.

«Κάνοντας λοιπόν και τον απολογισμό, και την αυτοκριτική σου, λες ότι “πιθανόν και εγώ να μην το είδα την ώρα που έπρεπε, για να αποχωρίσω σιγά-σιγά, και να μην αφήσω το περιθώριο να έρθει αυτό το σύννεφο που να με κατατροπώσει”», κατέληξε η καλλιτέχνις.