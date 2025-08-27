Υρώ Μανέ: «Εμάς που παίζαμε στην τηλεόραση μας είχαν στο περιθώριο, ήμασταν οι εμπορικοί και αυτοί ήταν οι ποιοτικοί…»

Η Υρώ Μανέ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και μίλησε για την πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση, για τον διαχωρισμό ανάμεσα στους «ποιοτικούς» και «εμπορικούς» ηθοποιούς, αλλά και για τη συνεργασία με την κόρη της, που όπως είπε αποτελεί για εκείνη μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες.

Η γνωστή ηθοποιός στάθηκε στα πρώτα της βήματα και στην εξέλιξη της καριέρας της, τονίζοντας πως όλα έγιναν βήμα-βήμα, με σταθερότητα και συνέπεια. «Κανείς όταν ξεκινάει δεν ξέρει που θα φτάσει. Σίγουρα ονειρευόμουν να έχω μια μεγάλη πορεία στο θέατρο. Ήμουν πολύ τυχερή, γιατί την περίοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης μπήκα πολύ δυναμικά σε όλο αυτό. Πορεύομαι πολλά χρόνια σε αυτόν τον χώρο, με συνέπεια και ευτυχία. Ό,τι κάνω, το κάνω με αγάπη για το κοινό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στις αλλαγές που έχει δει στη μικρή οθόνη, εξήγησε πως η εποχή έχει αλλάξει και οι ισορροπίες δεν είναι ίδιες με το παρελθόν. «Είναι περίεργο γιατί έχει αλλάξει η εποχή. Εμάς τότε που παίζαμε στην τηλεόραση μας είχαν λίγο στο περιθώριο. Ήμασταν οι εμπορικοί και αυτοί ήταν οι ποιοτικοί. Σημασία έχει ο τρόπος που θα κάνεις κάτι», ανέφερε.

Σχετικά με τον διαχωρισμό των ηθοποιών, η Υρώ Μανέ ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν έχει μπει σε τέτοιου είδους συζητήσεις. «Δεν έχει τύχει ποτέ να κάτσουμε με ηθοποιούς και να “τσακωθούμε” για το ποιοι είναι εμπορικοί και ποιοι ποιοτικοί. Οι παρέες οι δικές μου δεν είναι από τον χώρο του θεάτρου. Συνήθως με τους ανθρώπους του θεάτρου θα βγούμε για ένα φαγητό κλπ. Ούτε σαν χιούμορ δεν το δέχομαι αυτό», τόνισε.

Με συγκίνηση μίλησε και για τη συνεργασία με την κόρη της, που όπως είπε ήταν κάτι ιδιαίτερο για εκείνη. «Τώρα δουλέψαμε μαζί πρώτη φορά. Μου έκανε την τιμή το παιδί μου, γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις. Ευτυχώς βρήκε χρόνο γιατί έκανε πολύ ωραία δουλειά. Το κέντρο της ευτυχίας μου είναι η οικογένειά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως νιώθει ευγνώμων για τις όμορφες δουλειές που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια και για την αγάπη που της δείχνει ο κόσμος. «Βέβαια, έχω ευτυχίσει να κάνω πολύ ωραίες δουλειές και ο κόσμος αυτό το εισπράττει και μου δείχνει την αγάπη του και την αποδοχή του για τη δουλειά μου. Αν ήταν και καλύτερα οι συνθήκες στο κοινωνικοπολιτικό κομμάτι, θα ήταν καλύτερα. Είμαι ευτυχής, αλλά έχω πάντα την ενσυναίσθηση ότι υπάρχουν δύσκολα πράγματα γύρω μας. Δεν γίνεται να είσαι καλά αν δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου», σημείωσε.