Γαλλία: Ο Μακρόν στηρίζει την κυβέρνηση Μπαϊρού – «Δεν αρνείται την πραγματικότητα ούτε καταστροφολογεί»

Μπροστά στην εκκολαπτόμενη, νέα, πολιτική κρίση στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την υποστήριξή του στην επικείμενη διοργάνωση ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν υπάρχει «ούτε άρνηση της πραγματικότητας ούτε καταστροφολογία» από την πλευρά της κυβέρνησης σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Η χώρα βυθίζεται εκ νέου στην πολιτική αβεβαιότητα, μόλις οκτώ μήνες αφότου ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού σχημάτισε νέα κυβέρνηση που τώρα κινδυνεύει να πέσει, για τους ίδιους λόγους που οδήγησαν στην ανατροπή και του προκατόχου του, του Μισέλ Μπαρνιέ: την αδυναμία του να περάσει έναν προϋπολογισμό, παρά τη σοβαρότητα του διακυβεύματος και τον «άμεσο κίνδυνο» που συνιστά, όπως λέει, «η εξάρτηση από το (ογκώδες) χρέος».

Ενόψει των κινητοποιήσεων που έχουν προκηρυχτεί από τα συνδικάτα, στις 10 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός έπαιξε το τελευταίο του χαρτί προχθες, την Δευτέρα, ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης δύο ημέρες νωρίτερα, στις 8 του μηνός. Έλαβε αμέσως αρνητική απάντηση από όλα τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, από την άκρα δεξιά μέχρι την αριστερά, συμπεριλαμβανομένων και των σοσιαλιστών.

Οι προσπάθειες Μπαϊρού

Ο Μπαϊρού αρνείται να σταυρώσει τα χέρια, αντιμέτωπος με την προαναγγελθείσα πτώση της κυβέρνησής του και προσπαθεί να πείσει τους Σοσιαλιστές να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στις αρχές Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα που τα αντιπολιτευόμενα κόμματα αρχίζουν ήδη να εξετάζουν πώς θα κινηθούν στη «μετά Μπαϊρού εποχή».

Σήμερα, πάντως, Τετάρτη, στο υπουργικό συμβούλιο, ο Μακρόν εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή» του στην κίνηση Μπαϊρού. Σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Σοφί Πριμάς, ο πρόεδρος Μακρόν έκρινε ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού «ούτε αρνείται την πραγματικότητα ούτε καταστροφολογεί» για την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας. Ο Μακρόν ζήτησε «υπευθυνότητα από τα κόμματα που επιθυμούν να κυβερνήσουν».

Αναφερόμενος στην πτώση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα στις γαλλικές αγορές μετοχών και ομολόγων μπροστά στην νέα πολιτική κρίση, ο Μακρόν δήλωσε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του ότι η Γαλλία είναι σταθερή, είπε η Πριμάς. «Η Γαλλία είναι μια σταθερή χώρα με σταθερή οικονομία… αλλά πρέπει να αναλάβουμε τα ηνία του πεπρωμένου μας», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, αναφερόμενη στις δηλώσεις του Μακρόν.

«Είναι ένα ισχυρό μήνυμα που στέλνουμε στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι θέλουμε να έχουμε μια Γαλλία που είναι ακόμη πιο σταθερή». Ο Μακρόν δεν συζήτησε την επιλογή διάλυσης του Κοινοβουλίου στη συνάντηση, πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός υποσχέθηκε χθες Τρίτη να αγωνιστεί «σαν σκυλί» για να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης. Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ της, είναι δηλαδή το τρίτο μεγαλύτερο στην ευρωζώνη, έπειτα από της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Προσπαθώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες, ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ διαβεβαίωσε χθες ότι η Γαλλία «σήμερα δεν απειλείται από καμία παρέμβαση, ούτε του ΔΝΤ, ούτε της ΕΚΤ, ούτε κανενός άλλου διεθνούς οργανισμού».

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λομπάρ, νωρίτερα, χθες, κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο να ζητηθεί παρέμβαση του ΔΝΤ, είχε πει ότι «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».