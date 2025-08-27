Άρης Μουγκοπέτρος: Το νέο χειρουργείο και η διαδικτυακή απάτη – «Φίλος μου εξαπατήθηκε και έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνεχίζει να δίνει τον δικό του αγώνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το Πάσχα από κροτίδα, η οποία εξερράγη στα χέρια του και προκάλεσε τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του. Λίγες ώρες μετά το τελευταίο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, ο μουσικός δεν δίστασε να μιλήσει δημόσια για μια διαδικτυακή απάτη που είχε ως αποτέλεσμα φίλος του να χάσει σημαντικό χρηματικό ποσό, προειδοποιώντας τους διαδικτυακούς του φίλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα παραπλανητικών προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα. «Οποιοδήποτε άλλο προφίλ εκτός από τα παρακάτω που σας δείχνω στο Facebook – Instagram – TikTok σας στέλνει μηνύματα, σας στέλνει αιτήματα, σας κάνει αίτημα φιλίας, σας ζητάει χρήματα ή οτιδήποτε άλλο δεν ανήκει σε εμένα!! Προσοχή!!! Φίλος μου εξαπατήθηκε και έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό!!!», έγραψε ο Μουγκοπέτρος.

Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 ο μουσικός υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση στο δεξί του χέρι, όπου οι γιατροί τοποθέτησαν ειδικά μοσχεύματα με στόχο να αποκαταστήσουν τη λειτουργικότητά του. Η επιδίωξη των γιατρών είναι ο καλλιτέχνης να καταφέρει να χρησιμοποιεί ξανά το χέρι του και να επιστρέψει στη μουσική, ακόμη κι αν χρειαστεί στην αρχή να περιοριστεί σε πιο απλές τεχνικές παιξίματος.

Με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαρίστησε δημόσια τον γιατρό του και το νοσοκομειακό προσωπικό, ενώ δεν έκρυψε την αισιοδοξία του: «Ένα τεράστιο “ευχαριστώ”! Άφησα το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Νιώθω αισιοδοξία, ότι με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου όλα θα πάνε καλά». Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που δέχεται καθημερινά: «Θέλω να πω επίσης ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε εσάς για τις υπέροχες ευχές, για όλα αυτά τα όμορφα λόγια και τη μεγάλη αγάπη που μου δείχνετε από την πρώτη στιγμή, μέχρι και τώρα. Πραγματικά, μου δίνετε μεγάλη δύναμη και θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου, όλη αυτή την αγάπη να σας την επιστρέψει ο Θεός – μέσα από την ψυχή μου – διπλή, τριπλή και όσο γίνεται περισσότερη. Να είστε καλά όλοι σας».