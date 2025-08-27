Άρης Μουγκοπέτρος: Το νέο χειρουργείο και η διαδικτυακή απάτη – «Φίλος μου εξαπατήθηκε και έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μουγκοπέτρος Άρης

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνεχίζει να δίνει τον δικό του αγώνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το Πάσχα από κροτίδα, η οποία εξερράγη στα χέρια του και προκάλεσε τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του. Λίγες ώρες μετά το τελευταίο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, ο μουσικός δεν δίστασε να μιλήσει δημόσια για μια διαδικτυακή απάτη που είχε ως αποτέλεσμα φίλος του να χάσει σημαντικό χρηματικό ποσό, προειδοποιώντας τους διαδικτυακούς του φίλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα παραπλανητικών προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα. «Οποιοδήποτε άλλο προφίλ εκτός από τα παρακάτω που σας δείχνω στο Facebook – Instagram – TikTok σας στέλνει μηνύματα, σας στέλνει αιτήματα, σας κάνει αίτημα φιλίας, σας ζητάει χρήματα ή οτιδήποτε άλλο δεν ανήκει σε εμένα!! Προσοχή!!! Φίλος μου εξαπατήθηκε και έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό!!!», έγραψε ο Μουγκοπέτρος.

Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 ο μουσικός υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση στο δεξί του χέρι, όπου οι γιατροί τοποθέτησαν ειδικά μοσχεύματα με στόχο να αποκαταστήσουν τη λειτουργικότητά του. Η επιδίωξη των γιατρών είναι ο καλλιτέχνης να καταφέρει να χρησιμοποιεί ξανά το χέρι του και να επιστρέψει στη μουσική, ακόμη κι αν χρειαστεί στην αρχή να περιοριστεί σε πιο απλές τεχνικές παιξίματος.

Με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαρίστησε δημόσια τον γιατρό του και το νοσοκομειακό προσωπικό, ενώ δεν έκρυψε την αισιοδοξία του: «Ένα τεράστιο “ευχαριστώ”! Άφησα το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Νιώθω αισιοδοξία, ότι με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου όλα θα πάνε καλά». Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που δέχεται καθημερινά: «Θέλω να πω επίσης ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε εσάς για τις υπέροχες ευχές, για όλα αυτά τα όμορφα λόγια και τη μεγάλη αγάπη που μου δείχνετε από την πρώτη στιγμή, μέχρι και τώρα. Πραγματικά, μου δίνετε μεγάλη δύναμη και θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου, όλη αυτή την αγάπη να σας την επιστρέψει ο Θεός – μέσα από την ψυχή μου – διπλή, τριπλή και όσο γίνεται περισσότερη. Να είστε καλά όλοι σας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας καλλυντικού προϊόντος

Τι έδειξαν οι έλεγχοι του ΕΟΔΥ στον «Άγιο Σάββα» μετά από περιστατικό ασπεργίλλωσης

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του – Η νέα καταληκτική ημερομηνία

Πώς να αξιοποιήσετε το Apple CarPlay – Αυτά είναι τα 5 καλύτερα tips και κόλπα

Η σκοτεινή ύλη θα μπορούσε να δημιουργεί μαύρες τρύπες που καταβροχθίζουν εξωπλανήτες από το εσωτερικό τους
περισσότερα
16:53 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το σπαρακτικό μήνυμά του μετά την κηδεία του πατέρα του – ΦΩΤΟ

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανάρτησ...
12:28 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μάικλ Κορς: Οι διακοπές του διάσημου σχεδιαστή μόδας στην «αγαπημένη» του Ελλάδα

Ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς επέλεξε την Ελλάδα για τις φετινές του καλοκαι...
11:06 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ ήμουν αυτή που έφυγε, δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»

Για το πολυσυζητημένο διαζύγιό της από τον Μάριο Καπότση ρωτήθηκε η Κόνι Μεταξά στη συνέντευξη...
04:00 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Αναστασία Παντούση: Μαγικές στιγμές κάτω από τις Γαλλικές Άλπεις

Μια μικρή απόδραση γεμάτη εικόνες φυσικής ομορφιάς και γαλήνης απολαμβάνει η Αναστασία Παντούσ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο