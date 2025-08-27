ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού

Enikos Newsroom

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Μαρινάκης πριν κουνήσει το δάχτυλο, με δεδομένες τις “στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας” – δική του έκφραση και του την επιστρέφουμε– , θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το πώς ο δημοσιογράφος μετέφερε τα λεγόμενα του στη διάρκεια της συνέντευξης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ζητώντας το σχόλιο του» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Και τώρα στην ουσία: Δεν πείθουν κανένα τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης να χρεώσουν δήθεν τοξικότητα στο ΠΑΣΟΚ. Βουβή αντιπολίτευση μπροστά σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης των ευθυνών των υπουργών σε αλλεπάλληλες δικογραφίες, μπροστά στον εμπαιγμό των πολιτών και τα παιχνίδια με τους θεσμούς, δεν θα βρουν στο ΠΑΣΟΚ. Υ. Γ. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση προσβλητικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς στις ανακοινώσεις του για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού. Εκφράζει την πολιτική αισθητική και του κ. Μητσοτάκη ή αυτενεργεί;» καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τρόφιμο που μειώνει κατά 20% τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου

Έρευνα-σοκ: Ακόμη και τα ανακυκλωμένα πλαστικά μπορεί να επηρεάσουν το ορμονικό σύστημα και τον μεταβολισμό – Πώς να προστα...

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του – Η νέα καταληκτική ημερομηνία

Όσα αλλάζουν στις κληρονομιές – Τι ισχύει για χρέη και ζευγάρια που δεν έχουν παντρευτεί

Startup από την Γερμανία ανέπτυξε μία νέα καινοτόμα τεχνολογία μπαταριών

Τεστ προσωπικότητας: Το σπίτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν δίνετε σημασία στις λεπτομέρειες
περισσότερα
15:39 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αρχίσει τις πληρωμές από τη επόμενη εβδομάδα τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξη...
15:27 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Πυλαρινός

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Πυλαρινός. Μεταξύ...
13:59 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

MyStreet: Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή για τους δημόσιους χώρους – Ο διαδραστικός χάρτης και οι καταγγελίες

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή MyStreet για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρω...
13:28 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μαρινάκης σε Ανδρουλάκη: «Σας καλώ να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μου»

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και του υφυπουργού παρά τω Π...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο