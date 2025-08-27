Καραβάτου: Έχουν πάρει το κεφάλι μου και το έχουν βάλει σε φωτογραφίες με σώματα γυναικών που δεν φορούσαν ρούχα

Η Κατερίνα Καραβάτου προχώρησε σε μια αποκάλυψη, σε συζήτηση που είχε με τους συνεργάτες της στο Καλοκαίρι παρέα για την εκδικητική πορνογραφία.

Όπως είπε η παρουσιάστρια, φωτογραφίες της έχουν χρησιμοποιηθεί σε σώματα γυναικών χωρίς ρούχα. Η Κατερίνα Καραβάτου εξήγησε ότι η πληροφορία έφτασε σε γνωστό της πρόσωπο, μέσω του οποίου ενημερώθηκε.

«Έπαθα σοκ. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα», είπε στον «αέρα» της εκπομπής της.

«Το έχω πάθει αυτό. Έχουν πάρει το κεφάλι μου και το έχουν βάλει σε σώματα γυναικών που δεν είχαν ρούχα. Έχω δει τις φωτογραφίες αυτές! Δεν ήταν βίντεο, ήταν φωτογραφίες. Γιατί δεν είναι κακούργημα; Όταν είδα τις φωτογραφίες να διακινούνται και να έχουν φτάσει σε κινητό γνωστού μου, έπαθα σοκ».