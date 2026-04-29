Αλέξης Τσίπρας: «Χρειάζεται μια “ηθική επανάσταση” με άξονες τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Με αιχμές κατά της κυβέρνησης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, έκλεισε τον κύκλο των παρουσιάσεων του βιβλίου του «Ιθάκη» στο Ηράκλειο, μιλώντας για ανάγκη «εντιμότητας στην πολιτική» και καταγγέλλοντας τα φαινόμενα διαφθοράς.

Από την αρχή της ομιλίας του ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε το παρελθόν της διακυβέρνησής του με μια ηθική στάση στην εξουσία, όπως ανέφερε.  «Η εντιμότητα στην πολιτική και τη διαχείριση των δημόσιων ταμείων είναι για μας νόμος ζωής και απαράβατος ηθικός κανόνας», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση λειτούργησε με γνώμονα τη στήριξη της κοινωνίας και όχι των ελίτ. Παράλληλα, επιχείρησε να αντιπαραβάλει το δικό του έργο με το παρόν, τονίζοντας πως «διασύρουν το δικό μας χτες, για να κρύψουν το δικό τους διεφθαρμένο σήμερα», κατηγορώντας ευθέως την κυβέρνηση ότι επιχειρεί συγκάλυψη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής και ενέργειας, καταγγέλλοντας «οικονομικό έγκλημα» στη διαχείριση της ΔΕΗ και κάνοντας λόγο για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.

«Με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου γίνεται παιχνίδι για να οικονομήσει ένα ξένο fund, ενώ χαρακτήρισε τη ΔΕΗ «πρωταθλητή της αισχροκέρδειας». Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσίπρας επέκτεινε την κριτική του στο συνολικότερο κύμα ακρίβειας, απορρίπτοντας το επιχείρημα ότι πρόκειται για «εισαγόμενο φαινόμενο» όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι φυσικό φαινόμενο να κερδοσκοπούν ασύδοτα οι ολιγάρχες της ενέργειας και των καυσίμων», υποστήριξε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «έχει διαλέξει πλευρά». Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός και στο ζήτημα των θεσμών και της δικαιοσύνης, μιλώντας για «κανονικοποίηση» της διαφθοράς, λέγοντάς μάλιστα ότι: «το έγκλημα ως κανονικότητα, η διαφθορά ως επάγγελμα και η συγκάλυψη ως κανόνας».

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το πολιτικό διακύβευμα σε όρους συνολικής αλλαγής πορείας, όπως τόνισε, λέγοντας ότι : «Χρειαζόμαστε ένα άλλο κράτος στην υπηρεσία της κοινωνίας», καλώντας σε μια «ηθική επανάσταση» με άξονες τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη.

Επίσης ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε: “Υπάρχει η συλλογική βούληση της κοινωνίας που ζητά αλλαγή και πρέπει να μετατραπεί σε ορμητική πολιτική δύναμη. Γιατί αν τα δεδομένα μείνουν ίδια, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Η ανακύκλωση της φαυλότητας δεν είναι μοίρα, είναι επιλογή. Γι’ αυτό το καθήκον είναι σαφές: Να αλλάξουμε τα δεδομένα, για να αλλάξουμε την πορεία της χώρας. Να τα αλλάξουμε όλα λοιπόν. Αυτή είναι η δική μας πρόταση“.

Αναφορά στην Κρήτη

Ξεχωριστή αναφορά στην ομιλία του έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Κρήτη.

«Η Κρήτη δεν είναι και δεν μπορεί να αφήσουμε να είναι συνώνυμο της απάτης και της διαφθοράς», σημείωσε χαρακτηριστικά, αντιπαραβάλλοντας ότι είναι «συνώνυμο της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και των αγώνων για τη λευτεριά και την αξιοπρέπεια» και πως «αυτή η Κρήτη δεν πωλείται και δεν εξαγοράζεται».

Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας, με επίκεντρο την αναφορά του στο νησί, άφησε αιχμές για την κατάσταση στο νησί σήμερα. Όπως υποστήριξε, η εικόνα του νησιού απέχει από αυτή που παρουσιάζεται «μια Κρήτη των φραπέδων και των χασάπηδων» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Μιλώντας επιπλέον για το πρόσφατο αθλητικό γεγονός της επιτυχίας του ΟΦΗ και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, το έθεσε ως παράδειγμα συλλογικής προσπάθειας: «Μια ομάδα που μάχεται συλλογικά και πιστεύει στη νίκη μπορεί να τα καταφέρει. Έτσι θέλουμε να μάχεται και η Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Κινηματοθέατρο Αστόρια, στο Ηράκλειο, ομιλητές ήταν οι Βαγγέλης Ζάχαρης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Μίλτος Λογιάδης και Στέλλα Μανουσογιωργάκη, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιδάκη.

