Europe Cup: Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74 – Όνειρο ήταν το τρόπαιο και… πάει

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

EUROPE CUP

Άδοξο φινάλε της ευρωπαϊκής προσπάθειας για τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το προβάδισμα των +6 πόντων του πρώτου τελικού στη Θεσσαλονίκη, βλέποντας την Μπιλμπάο να σημειώνει την ανατροπή στον δεύτερο και να «σηκώνει» back to back το τρόπαιο του FIBA Europe Cup.

Ο δικέφαλος του Βορρά ηττήθηκε με 89-74 στην Bilbao Arena, χάνοντας την ευκαιρία να πάρει… γλυκιά εκδίκηση από τον περυσινό χαμένο τίτλο και πάλι απέναντι στους Βάσκους.

Σημειώνεται ότι ο πρώτος τελικός στην Πυλαία είχε ολοκληρωθεί με σκορ 79-73 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Tα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74.

