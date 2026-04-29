Έργκιν Αταμάν: «Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

ΑΤΑΜΑΝ

Κρατώντας χαμηλούς τόνους, ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, Έργκιν Άταμαν, δήλωσε πως ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πάρει πιο εύκολα το θετικό αποτέλεσμα, αναφερόμενος στην νίκη της ομάδας του και το 1-0 της σειράς, μετά τη νίκη επί της Βαλένθια με 67-68 στην Ισπανία και το προβάδισμα που πήρε στη σειρά αγώνων για τα πλέι οφ της Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν:

«Σταματήσαμε με επιτυχία το παιχνίδι της. Δεν δεχθήκαμε πολλούς πόντους στο τρανζίσιον και παίξαμε καλά και σε κάποιες απομονώσεις. Κάναμε μερικά λάθη στις κρίσιμες στιγμές. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αλλά κάναμε λάθη. Είναι μόνο 1-0, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Πρέπει να κερδίσουμε τρία ματς για να περάσουμε στο Final-Four.

Να ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς. Σημαντικό να κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι. Να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια επιθετικότητα. Στην επίθεση πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι, αλλά να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο».

